Ilie Bolojan, despre susținerea lui Nicuşor Dan pentru Drulă: „A avut, probabil, preferințele personale”

Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că președintele României și premierul trebuie să colaboreze, indiferent de cine ocupă aceste funcții. El a subliniat că relația sa cu șeful statului este una instituțională și corectă.

Întrebat despre sprijinul acordat de Nicuşor Dan candidatului USR Cătălin Drulă în campania pentru Primăria Capitalei, Bolojan a afirmat că președintele „a avut probabil preferințele personale, ca cetățean, pe care le-a exprimat într-o formă indirectă”.

„În ceea ce privește atacurile dintre candidați, s-a dovedit că această tactică, de a ataca fără fundament, nu dă roade. Cred că oamenii s-au săturat de astfel de atacuri. S-a văzut că ceea ce a făcut domnul primar Ciucu, venind cu proiecte și soluții pentru problemele bucureștenilor, a fost abordarea corectă”, a spus premierul Bolojan, în cadrul emisiunii Friendly Fire.

Șeful Executivului a explicat că respectul reciproc și colaborarea sunt esențiale, dând exemplul experienței sale din administrație.

„Unii colegi îmi cereau să atac un ministru sau altul. Dar cum să-l atac mâine și poimâine să merg să semnez un protocol cu el, dacă critica mea nu este fundamentată?”

Tot în cadrul emisiunii, premierul a mai subliniat că relația sa cu președintele este una „corectă” și funcțională.