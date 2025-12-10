Vortexul polar, evoluție imprevizibilă: temperaturi peste normal și riscuri crescute de răciri bruște în săptămânile următoare

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările privind evoluţia vortexului polar, atrăgând atenţia că dinamica atmosferică din perioada următoare va fi una complexă și dificil de anticipat cu precizie.

Potrivit experților, vortexul polar ar urma să se slăbească rapid până la mijlocul lunii decembrie 2025, pe fondul unei încălziri stratosferice semnificative deasupra Siberiei.

„Procesele dinamice și termodinamice din atmosferă sunt foarte complexe. O perturbație oricât de mică se poate propaga atât pe verticală, cât și pe orizontală, influențând evoluția vremii la nivel global”, transmite ANM, într-o postare publicată pe Facebook.

Meteorologii arată că, până în jurul datei de 12 decembrie, se va produce o încălzire stratosferică importantă la nivelul de 10 hPa (aproximativ 30 km altitudine) în zona Siberiei.

Acest proces va contribui la deformarea vortexului polar, însă nu este suficient de intens pentru a fi încadrat ca un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW), întrucât nu va inversa vânturile vestice din stratosferă.

Conform estimărilor ANM, efectele acestei încălziri vor fi resimțite mai ales în America de Nord, în timp ce Europa nu va fi influențată direct în prima parte a lunii decembrie.

Vortex polar în slăbire: riscul alternanțelor bruște de vreme rămâne ridicat

Modelul european ECMWF, considerat unul dintre cele mai performante instrumente de prognoză la nivel global, indică o scădere a vitezei vântului mediu din vortexul polar stratosferic până spre 15 m/s la mijlocul lunii decembrie. Valorile obișnuite pentru un vortex stabil sunt de 25–30 m/s.

O astfel de slăbire ar putea favoriza „intruziuni repetate de aer polar”, cu episoade reci sau chiar geroase la latitudini medii - inclusiv în Europa- alternate cu intervale mai blânde decât normal.

În a doua parte a lunii decembrie, modelele arată o posibilă întărire temporară a vortexului, cu viteze ce pot depăși din nou 30 m/s. Totuși, după 22 decembrie incertitudinea crește substanțial, iar scenariile meteo se diversifică.

„Se conturează un posibil regim de alternanțe între intervale mai calde decât normal și episoade reci sau chiar geroase”, arată specialiștii ANM.

Potrivit datelor actualizate de ANM, temperaturile de Crăciun și Revelion vor fi peste mediile climatologice. România ar urma să aibă o vreme plăcută, cu valori termice mai ridicate decât cele specifice sezonului rece.