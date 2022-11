A murit profesorul și scriitorul Daniel Vighi. A fost membru marcant al societății civile din Timișoara

Profesorul și scriitorul Daniel Vighi, membru marcant al societății civile din Timișoara, a murit sâmbătă, la vârsta de 66 de ani, în urma unei grele suferințe. Cu doar câteva zile înainte, scriitorul a primit, prin intermediul soției, titlul de cetățean de onoare al Timișoarei.

Daniel Vighi s-a născut în data de 9 octombrie 1956 în localitatea Lipova din județul Arad și a fost prozator, eseist și publicist român. A absolvit Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara în 1980. În decembrie 1989 a participat la mișcările de protest de la Timișoara care au declanșat revoluția anticomunistă, fiind ulterior implicat activ în redactarea Proclamației de la Timișoara. A fost profesor de literatură română contemporană la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara.

Daniel Vighi s-a numărat printre cei care au înființat Alianța Civică, Partidul Alianței Civice și asociația culturală „Ariergarda” și s-a implicat într-un mod remarcabil în viața culturală a orașului din ultimele trei decenii, aducând o valoroasă contribuție documentară la istoria orașului și a regiunii.

În 24 noiembrie, cu două zile înainte de a muri, Daniel Vighi a primit, în cadrul unei ceremonii de la Universitatea de Vest din Timișoara, titlul de cetățean de onoare al orașului. Titlul i-a fost înmânat soției scriitorului, care nu a putut participa din cauza stării de sănătate. De pe patul de spital, Daniel Vighi a transmis un ultim mesaj orașului.

„Mi se atribuie azi titlul de Cetățean de Onoare a Timișoarei, ceeea ce îmi aduce o bucurie neaștepată. Sunt profund recunoscător. La această oră a vieții mele, vestea bună care mi se dă îmi spune că dovezile de atașament față de spiritul locului au fost ascultate și înțelese (...).Timp de 33 de ani am trăit într-un regim care și-a propus să ne reducă pe toți la comandamente național-comuniste, la gândirea unică, la sărăcie și supunere oarbă, la minciuna generalizată ca politică de stat, la urmă între clase sociale și etni. Lumea comunistă s-a prăbușit și pentru că politca urii e împotriva naturii umane. Nu e de mirare că Timișoara diversității și toleranței s-a ridicat prima împotriva regimului comunist (...) Am considerat că implicarea civică e datoria pe care o am față de orașul care m-a adoptat și care m-a format. În acelaș spirit mi-am scris cărțile și mi-am susținut cursurile la universitate. Banatul cu multiculturalitatea lui central european e lumea în care am crescut și care sper din tot sufletul va continua să existe în tot ce am scris și în tot ce m-am implicat”, a transmis, în scris, prin intermediul prietenului său, Vasile Popovici, scriitorul Daniel Vighi.