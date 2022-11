Daniel Vighi, Cetățean de Onoare al Timișoarei. Ceremonie emoționantă în lipsa sărbătoritului

Daniel Vighi, profesorul universitar, scriitor și important membru al societății civile din Timișoara, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei. Primarul Dominic Fritz a înmânat titlul de Cetățean de onoare soției scriitorului, Lia Vighi.

Profesorul, scriitorul și militantul civic Daniel Vighi a intrat în rândul cetățenilor de onoare ai Timișoarei. Rareori titlul acesta prestigios a fost mai binemeritat. Daniel Vighi lasă o amprentă adâncă asupra timpului și locului prin care trece. A intrat cu adevărat în conștiința timișorenilor încă din perioada Revoluției, apoi ca fondator al Societății Timișoara, și a militat timp de câteva decenii pentru valorile democratice și pentru educație civică în spiritul Timișoarei.

Primarul Dominic Fritz a înmânat titul de Cetățean de onoare soției scriitorului, Lia Vighi, pentru că starea de sănătate a profesorului nu i-a permis prezența la eveniment.

Ceremonia a avut loc, joi, 24 noiembrie, la Universitatea de Vest.

„Este o ceremonie deosebită, în primul rând pentru că Daniel Vighi nu poate fi astăzi cu noi din motive de sănătate. Dacă mă uit în această sală, a marcat atât de multe vieți, într-un mod foarte personal, dar m-a marcat și pe mine. M-a învățat foarte multe despre spiritul Timișoarei. Daniel Vighi onorează Timișoara cu prezența lui, cu spiritul lui, cu baza profundă de valori europene, cu umorul lui și cu tot ce a făcut ca profesor și ca om”, a spus primarul Dominic Fritz.

„Mi se atribuie azi titlul de Cetățean de Onoare a Timișoarei, ceeea ce îmi aduce o bucurie neaștepată. Sunt profund recunoscător. La această oră a vieții mele, vestea bună care mi se dă îmi spune că dovezile de atașament față de spiritul locului au fost ascultate și înțelese (...). Sunt născut pe Valea Mureșului, în Lipova-Radna, unde oamenii vorbesc mai multe limbi și se închină la biserici diferite, reușind totuși să formeze o singură comunitate, plină de culoare. Din prima, pentru mine lumea a fost diversă și armonioasă. Nici nu puteam să-mi imaginez viața altfel decât deschisă spre toate limbile și credințele care o compun, într-un loc al conviețuirii pașnice. Timișoara m-a adoptat când încă nu încheiasem cu adolescența. De atunci orașul acesta m-a instruit și m-a întărit în convingerea că darul cel mai de preț într-o comunitate e să primim diferențele ca pe o binecuvântare și să facem din ele un motiv de mândrie și forță", a transmis Daniel Vighi.

„Timp de 33 de ani am trăit într-un regim care și-a propus să ne reducă pe toți la comandamente național-comuniste, la gândirea unică, la sărăcie și supunere oarbă, la minciuna generalizată ca politică de stat, la urmă între clase sociale și etni. Lumea comunistă s-a prăbușit și pentru că politca urii e împotriva naturii umane. Nu e de mirare că Timișoara diversității și toleranței s-a ridicat prima împotriva regimului comunist (...) Am considerat că implicarea civică e datoria pe care o am față de orașul care m-a adoptat și care m-a format. În acelaș spirit mi-am scris cărțile și mi-am susținut cursurile la universitate. Banatul cu multiculturalitatea lui central european e lumea în care am crescut și care sper din tot sufletul va continua să existe în tot ce am scris și în tot ce m-am implicat”, a mai transmis în scris Vighi.

Amfiteatrul de la Universitatea de Vest a fost plin, cu foarte mulți prieteni ai lui Daniel Vighi.

„El a avut o activitate pe mai multe planuri. Scriitor foarte important, spirit civic rar, din prima zi a Revoluției până astăzi. Profesorul universitar, om public implicat în viața cetății, lider de organizație civică. Este un om foarte complex. El însuși este foarte legat de Timișoara”, a spus diplomatul și profesorul Vasile Popovici, unul dintre cei mai apropiați camarazi ai lui Vighi.

Daniel Vighi este alături de Viorel Marineasa, fondatorul editurii Ariergarda, care s-a născut din ideea de a promova Timișoara prin cărți.

“Acest eveniment e unul firesc, s-a întâmplat poate cu oarecare întârzierem, dar bine că se întâmplă. Plutea în aer o asemenea alegere. Mă bucur mult. Sunt foarte apropiat de el, suntem prieteni buni de 40 de ani. Întotdeauna am colaborat și am lucrat bine, ne-am înțeles, am fost cumva complementari în această relație. Am încercat prin editura Ariergarda să promovăm Timișoara. Am făcut un program de valorificare a unor serii de scrieri cu caracter istoric despre oraș. Am făcut de pe poziția noastră de scriitori și publiciști, dar ne-au ajutat și istorici de prestigiu, importanți specialiști în istoria acestei părți de țară”, a declarat Viorel Marineasa.

Daniel Vighi este atașat valorilor multiculturale ale Timișoarei, din care a făcut o temă literară, o credință politică și un model de viață.

„Pe Daniel Vighi l-am citit înainte să-l cunosc, prin 85. Când am venit la Timișoara mi-a fost foarte ușor să mă apropii de el. A însemnat foarte mult pentru generația mea, ne-a ajutat foarte mult. Nu a fost doar omul care a scris despre cărțile noastre, ci a fost omul pe care te puteai baza dacă aveai nevoie. Eram oameni tineri, mulți dintre noi veniți din afara Timișoarei. Iar el, ca un bănățean exemplar, nu a ținut cont că eram ceea ce se cheamă <vinituri>, că că eram oameni care merită și trebuie ajutați. Îi admir literature, umanitatea și curajul. E unul dintre scriitorii care s-au implicat extreme de activ în viața civilă. Daniel Vighi e una dintre conștințele Timișoarei, fiind prezent la revoluție, iar apoi a continuat să rămână pe barricade. Este confundat cu Timișoara”, a afirmat scriitorul Robert Șerban.

“Aș spune că din clipa în care a venit Daniel în Timișoara, el e Cetățean de onoare a orașului. Și asta se întâmpla acum 40 de ani. Tot ce a făcut, tot ce a scris, tot ce a vorbit, a fost un fel de mesaj adânc uman, adevărat, despre locurile în care s-a născut, Lipova-Radna, iar după aceea Timișoara noastră. Care îl onorează într-un mod minunat”, a declarat Adriana Bababeți.

În ultimii ani, Daniel Vighi a organizat foarte multe excursii culturale pentru promovarea Banatului.

„Daniel Vighi e un om care reprezintă un pilon de importanță maximă pentru literatura Banatului. Ar trebui să fie un prilej de bucurie și doar starea de sănătate a dânsului ne împiedică să ne bucurăm deplin de acest eveniment. Prin tot ceea ce a făcut atât pe tărâmul literelor și culturii, dar și în domeniul turismului. Asociația pe care o conduce, Ariergarda, are un department foarte puternic de turism cultural. Avem zeci de excursii cu temă culturală, prin care am făcut cunoscut atât Banatul, cât și zonele din jur”, a spus istoricul Ovidiu Forai.