Donald Trump și ambițiile sale de a domina cosmosul. Ordinul care prevede revenirea americanilor pe Lună până în 2028

Donald Trump a semnat un ordin executiv ambițios care prevede revenirea americanilor pe Lună până în 2028 și consolidarea supremației Statelor Unite în spațiul cosmic, în timp ce competiția cu China pentru controlul Lunii devine tot mai evidentă.

Președintele Donald Trump a semnat joi, 18 decembrie, un ordin executiv prin care SUA își reafirmă ambițiile spațiale: revenirea americanilor pe Lună până în 2028 și protejarea spațiului cosmic împotriva amenințărilor militare.

Documentul, intitulat „Asigurarea supremației spațiale a Americii”, reprezintă prima inițiativă importantă de politică spațială a administrației Trump în al doilea mandat şi a fost semnat la doar câteva ore după învestirea lui Jared Isaacman, miliardar și astronaut privat, ca al 15-lea administrator al NASA.

Practic, documentul reorganizează coordonarea politicii spațiale naționale sub autoritatea consilierului științific al Casei Albe, Michael Kratsios, și stabilește priorități clare pentru agențiile guvernamentale și contractorii privați.

Ordinul cere Pentagonului și serviciilor de informații să elaboreze o strategie de securitate spațială, încurajează testarea tehnologiilor de apărare antirachetă în cadrul programului „Golden Dome” și urmărește creșterea eficienței contractorilor care colaborează cu NASA și Departamentul Apărării, notează Reuters.

Prin acest ordin, Donald Trump reorganizează, de asemenea, Consiliul Național pentru Spațiu, principalul organism de coordonare a politicilor spațiale de la Casa Albă, readus în prim-plan de Trump în primul său mandat. Un oficial al administrației a precizat că structura nu va fi desființată, ci integrată în cadrul Biroului pentru Politici Tehnologice, cu președintele în rolul de conducător al consiliului.

Ținta unei aselenizări cu echipaj uman până în 2028 amintește de directiva din 2019, care fixa inițial un termen extrem de ambițios, de 2024. Întârzierile în dezvoltarea rachetei Space Launch System și a navei Starship de la SpaceX au amânat calendarul, iar NASA planificase deja anterior o misiune pentru 2028, încă din mandatul lui Barack Obama.

Bază lunară permanentă și competiția cu China

O misiune cu echipaj uman în 2028 ar marca începutul unei prezențe permanente pe Lună, în cadrul programului Artemis.

Ordinul prevede „stabilirea elementelor inițiale ale unui avanpost lunar permanent până în 2030”, inclusiv cu surse de energie nucleară, consolidând ambițiile SUA în fața Chinei, care vizează prima sa misiune cu echipaj uman pe Lună în 2030.

Deși Dnald Trump și-a manifestat interesul pentru misiuni pe Marte, în colaborare cu SpaceX și Elon Musk, Congresul a prioritizat programul lunar Artemis, deja susținut cu investiții de miliarde de dolari.

În paralel, administrația a redus personalul NASA cu aproximativ 20% și a propus tăieri bugetare pentru 2026 de circa 25%, ceea ce ar putea afecta mai multe programe științifice.

La rândul său, Jared Isaacman a declarat că NASA ar trebui să continue să urmărească atât obiectivele lunare, cât și pe cele marțiene, dar cu prioritate pentru Lună, pentru a depăși China.

Succesul planului pentru 2028 depinde însă de progresul navei Starship de la SpaceX, criticată anterior de foști oficiali NASA pentru ritmul lent de dezvoltare.