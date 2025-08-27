Trei petrecăreți din Turda au fost arestați după ce o vecină i-a reclamat că ascultă muzică tare și fac gălăgie

Trei bărbați din Turda, județul Cluj, au ajuns în arest, după ce au amenințat și înjurat mai mulți polițiști care au intervenit în urma unei reclamații făcute de o vecină.

O femeie în vârstă de 55 de ani a sesizat Poliția cu privire la faptul că indivizii ascultă muzică tare și fac gălăgie, potrivit Știrilor ProTv.

Ajunși la ușa celor trei, oamenii legii le-au cerut să dea volumul mai încet.

Intervenția polițiștilor i-a înfuriat însă pe petrecăreți, moment în care au devenit violenți.

După ce i-au amenințat și înjurat pe oamenii legii, indivizii au fost deși la Poliție.

Arestați pentru ultraj

Inițial, suspecții, cu vârste cuprinse între 26 și 46 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar magistrații au decis apoi arestarea lor preventivă, pentru ultraj.

Amintim că, în iulie, două persoane din Balș, acuzate că au ameninţat cu moartea un poliţist şi un jandarm şi au lovit mașina de poliţie, au fost arestate preventiv.

Tot în această vară, un bărbat din Prahova, care a amenințat cu moartea doi polițiști, pe rețelele de socializare, a fost săltat la câteva zile distanță de oamenii legii. El a fost arestat preventiv pentru ultraj.