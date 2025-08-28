Trei bărbați au fost arestați după ce unul dintre ei şi-a ameninţat fosta parteneră şi a tras mai multe focuri de armă în apropierea casei

O femeie din Avrig a fost amenințată de fostul partener, care a tras focuri de armă în fața casei ei. Bărbatul și doi complici au fost reținuți de polițiști, iar autoritățile continuă cercetările.

Trei bărbați din județul Sibiu au fost reținuți de polițiștii din Avrig după ce unul dintre ei, în vârstă de 28 de ani, a amenințat-o pe fosta parteneră și a tras focuri de armă în fața casei acesteia. Ceilalți doi, de 31 și 34 de ani, sunt cercetați pentru complicitate la amenințare și uz de armă neletală fără drept.

Incidentul a îavut loc în noaptea de 25 spre 26 august, când o femeie de 35 de ani a sunat la 112, sesizând că mai multe persoane o amenință în fața domiciliului său și că au fost auzite focuri de armă, a transmis IPJ Sibiu.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului și au identificat un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani, din Slimnic, în care se aflau cei trei suspecți.

În urma controlului, asupra bărbatului de 28 de ani a fost găsit un obiect tăietor/înțepător, iar în mașină a fost descoperită o armă neletală cu gaze, încărcată cu un cartuș.

Anchetatorii au stabilit că, cu o zi înainte, acesta ar fi amenințat telefonic fosta parteneră, iar în noaptea incidentului, în jurul orei 01:30, s-a apropiat de domiciliul acesteia împreună cu complicii săi și a tras trei focuri de armă în aer, din mașină, fără ca cineva să fie rănit.

Polițiștii au evaluat riscul pentru victimă și au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului de 28 de ani.

La 27 august, au fost efectuate trei percheziții domiciliare în municipiul Sibiu, prilej cu care au fost ridicate 23 de cartușe de 0,9 mm, mai multe arme albe și două cântare electronice de precizie.

Cei trei bărbați au fost prezentați instanței, care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, fiind constituit un dosar penal pentru amenințare, complicitate la amenințare, uz de armă neletală fără drept și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.