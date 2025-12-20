Bonificații pentru cei care și-au achitat impozitele la timp: peste 150.000 de firme mici și mijlocii beneficiază de stimulentul fiscal

Ministerul Finanțelor a emis peste 151.000 de decizii de acordare a bonificației de 3% pentru firmele care și-au plătit la timp impozitele, valoarea totală a stimulentelor fiscale ridicându-se la peste 160 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor a anunțat că, începând de vineri, 19 decembrie, au fost generate în Spațiul Privat Virtual (SPV) 151.150 de decizii de acordare a bonificației de 3%, aplicabile impozitului pe profit anual și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, aferente anului fiscal 2024. Valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 160.155.998 de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că măsura transmite un mesaj clar mediului de afaceri.

„Prin acordarea acestor bonificații, transmitem un mesaj așteptat, cu siguranță, de mediul de afaceri onest: respectarea regulilor este recunoscută și recompensată. Contribuabilii care își declară corect și la timp obligațiile și își plătesc taxele beneficiază de un tratament fiscal echitabil și predictibil. Este un pas în direcția unui parteneriat corect între stat și mediul de business, bazat pe responsabilitate și disciplină fiscală.”, a transmis ministrul.

Bonificațiile pot fi utilizate pentru compensarea obligațiilor fiscale datorate, cu condiția ca firmele să fi depus toate declarațiile, să fi plătit la timp impozitele aferente anului 2024 și să nu aibă alte datorii fiscale restante.

Ministerul Finanțelor a precizat că procesul de acordare a bonificațiilor va continua și pentru celelalte categorii de contribuabili eligibili, conform legislației în vigoare.