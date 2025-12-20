search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Prognoza meteo sâmbătă, 20 decembrie. Cod galben de ceaţă în 27 de judeţe şi în Bucureşti

0
0
Publicat:

Ziua de sâmbătă, 20 decembrie, aduce ceață densă în estul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

Vremea mai caldă în regiunile înalte şi burniţă la câmpie. FOTO: Shutterstock
Vremea mai caldă în regiunile înalte şi burniţă la câmpie. FOTO: Shutterstock

Vremea de sâmbătă, 20 decembrie, se caracterizează printr-o atmosferă închisă în estul și sud-estul României, unde ceața va fi fenomenul dominant, și condiții mai bune în restul țării. În prima parte a zilei, în zonele joase se va forma ceață densă, local asociată cu burniță sau ploi slabe, potrivit prognozei emise de ANM.

Până la ora 9, 27 de județe, inclusiv Capitala, se află sub avertizări cod galben de ceață şi vizibilitate redusă. Vântul va avea unele intensificări la malul mării și în sudul Banatului, iar temperaturile maxime vor varia între 2 grade în regiunile cu ceață persistentă și 12 grade în zonele deluroase din vest.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va rămâne acoperit pe parcursul zilei. Dimineața pot apărea burnițe izolate, iar pe litoral vântul va sufla temporar mai tare. Chiar și așa, valorile termice vor fi relativ ridicate pentru finalul lunii decembrie, cu maxime de 8-9 grade.

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, vremea va fi dominată de nori și ceață la începutul intervalului. Pe parcursul zilei sunt posibile înnorări persistente și ploi slabe izolate, însă vântul va avea o intensitate redusă, iar temperaturile de la amiază se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ziua va fi mai degrabă mohorâtă. La câmpie, ceața și burnița pot apărea în primele ore, în timp ce la deal și la munte soarele se va arăta trecător. După-amiaza, temperaturile pot ajunge până la 6 grade, însă persistența ceții ar putea menține valorile mai scăzute.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi peste mediile perioadei, ce vor atinge 8-9 grade. Condiții similare se vor înregistra și în vestul țării, unde ceața matinală se va risipi treptat, lăsând loc unui cer mai mult senin. În sudul Banatului, vântul se va intensifica, iar în zonele deluroase maximele pot ajunge chiar la 12 grade.

În Transilvania, dimineața va fi rece, cu ceață și burniță pe arii extinse. Ulterior, cerul se va degaja, temperaturile vor crește treptat, iar după prânz valorile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru final de decembrie.

În Oltenia, ceața va fi prezentă în primele ore în zonele de câmpie, însă amiaza va aduce soare și vreme plăcută.

Fenomenul de inversiune termică va face ca temperaturile din zonele joase să fie mai scăzute decât cele din regiunile de deal şi de munte.

În sudul României, vremea va fi schimbătoare, cu înnorări și ceață dimineața, urmate de perioade însorite pe parcursul zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor ajunge în jurul valorii de 8 grade.

Vremea în Capitală

În Bucureşti vremea se va răci față de ziua precedentă, iar temperatura maximă nu va depăși 6 grade, după cele 12 grade înregistrate vineri. Cerul va rămâne acoperit, iar dimineața va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Noaptea, ceața va reveni, iar minima va coborî spre 2 grade.

La munte

La munte, vremea va fi în general frumoasă, cu soare în majoritatea masivelor. Nu sunt prognozate precipitații, iar temperaturile din stațiuni vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă.

