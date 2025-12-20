„Taxă de horoscop” la un spital din România: cât trebuie să plătească cei care vor să-și afle ascendentul

O taxă de 100 de lei ar putea fi impusă celor care solicită documente ce indică ora nașterii, folosite pentru calcularea ascendentului sau a horoscopului. Autoritățile justifică măsura prin faptul că aceste informații nu au caracter medical și necesită implicarea suplimentară a personalului pentru eliberarea lor.

Este vorba de Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava propune Consiliului Județean introducerea unui tarif de 100 de lei pentru eliberarea documentelor care atestă ora nașterii.

Potrivit proiectului de hotărâre ce urmează să fie discutat în ședința deliberativului județean de marți, 23 decembrie, taxa se va aplica persoanelor care solicită aceste informații pentru a-și calcula ascendentul sau a-și întocmi o astrogramă, întrucât nu sunt considerate date cu caracter medical.

Reprezentanții spitalului justifică propunerea prin creșterea numărului de solicitări de acest tip, care implică efort suplimentar din partea personalului medical.

Potrivit monitorulsv, noul tarif este prevăzut la capitolul „servicii medicale de obstetrică și ginecologie”.

„Se va achita de persoanele care solicită detalii despre ora nașterii pentru a-și afla ascendentul din horoscop sau astrogramă, întrucât nu sunt informații cu caracter medical și necesită implicarea mai multor persoane în furnizarea informațiilor”, se arată în proiectul de hotărâre de Consiliu Județean.