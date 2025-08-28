Agresor sexual prins la Timișoara, după ce a hărţuit mai multe femei într-un tramvai şi pe stradă. Bărbatul are 71 de ani

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost reținut de polițiști la Timișoara, după ce a agresat sexual mai multe femei atât în mijloace de transport în comun, cât și pe stradă.

Miercuri după-amiază, mai multe femei au fost hărțuite și agresate sexual de un bărbat în timp ce călătoreau cu tramvaiul pe ruta dintre Piața Traian și Poșta Mare. Una dintre victime, care se afla împreună cu cei doi copii ai săi, o fetiță de șase ani și un băieței de un an, a descris întreaga scenă pe rețelele de socializare, potrivit presei locale.

„Inițial s-a luat de mine și de fetiță, a spus vorbe urâte și că «ce are el în pantaloni». Eu nu l-am băgat în seamă, apoi a continuat să vorbească urât și spunea de organ. I-am spus că voi chema poliția. Eram la ușă să mă dau jos din tramvai, la Poșta Mare, și în acel moment s-a dus la alte fete. Pe una a prins-o de piept. Fata, săracă, a ripostat, eu am țipat la oamenii din tramvai să cheme poliția, inclusiv pe vatmaniță am înștiințat-o. Nicio grijă nu avea cucoana. Nici măcar nu s-a obosit să se ducă în tramvai să îl dea jos pe acest om bolnav la cap”, a scris femeia.

La câteva ore după incident, agresorul a fost identificat și reținut în altă zonă a orașului.

Poliția confirmă mai multe plângeri

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a transmis, printr-un comunicat oficial, detalii despre cazul care a stârnit revoltă în comunitate.

„La data de 27 august a.c., în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Urbane Timişoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, un bărbat de 71 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală.

În fapt, la aceeaşi dată, poliţiştii au fost sesizaţi prin plângere de către o femeie cu privire la faptul că, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla pe strada Piaţa Gheorghe Domăşneanu, un bărbat ar fi exercitat asupra sa acte de natură sexuală”, a transmis IPJ Timiş.

Tot polițiștii au precizat că nu este vorba despre un incident izolat.

„În urma cercetărilor, a rezultat că, la data de 25 august a.c., la nivelul Poliţiei Municipiului Timişoara au fost înregistrate mai multe apeluri 112 prin care se semnala faptul că un bărbat ar fi molestat mai multe femei, atât în mijloacele de transport în comun, cât şi pe stradă”, au adăugat reprezentanții IPJ.

Bărbatul, în vârstă de 71 de ani, a fost dus în arestul poliției și este cercetat pentru agresiune sexuală.