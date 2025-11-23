Șofer din Mureș, reținut cu alcoolemie uriașă: aproape 3 g/l alcool pur în sânge

Un bărbat de 43 de ani din comuna Adămuş, județul Mureș, a fost reținut după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului, cu o concentrație de 2,93 g/l alcool pur în sânge, anunță IPJ Alba.

Potrivit polițiștilor, acesta a fost oprit în seara de 21 noiembrie, în jurul orei 22:00, pentru control pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă.

„Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind condus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge. Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate a indicat concentrația de 2,93 g/l alcool pur în sânge pentru prima probă și 2,76 g/l pentru a doua probă”, a transmis IPJ Alba.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și va fi prezentat astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru dispunerea măsurilor legale.