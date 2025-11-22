Un șofer de TIR, prins cu o alcoolemie uriașă de 2,50 g/l, a pierdut controlul vehiculului și a rămas blocat pe calea ferată

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din municipiul Mediaș, a fost reținut după ce a pierdut controlul volanului unui TIR și a rămas blocat pe calea ferată, în timp ce se afla sub influența alcoolului. Conform testelor, alcoolemia sa a depășea 2,50 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Sibiu, incidentul a avut loc pe 16 noiembrie, pe DJ 106 G, pe tronsonul dintre Apoldu de Jos și Miercurea Sibiului.

„În timp ce conducea ansamblul TIR, bărbatul a pierdut controlul direcției, a ieșit de pe carosabil și a rămas blocat pe calea ferată care se intersectează cu DJ 106 G”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Probele biologice recoltate au confirmat concentrația mare de alcool în sânge.

Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au pus în aplicare un mandat de aducere emis de Judecătoria Săliște, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Săliște pentru măsuri preventive.