Incendiu într-o boxă din pasajul subteran din centrul oraşului Târgu Mureş. Se încearcă resuscitarea unei persoane în stop cardio-respirator

Pompierii intervin vineri seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din Pasajul Luxor, situat în centrul Târgu Mureș. În interior a fost găsită o persoană în stop cardio-respirator, asupra căreia salvatorii efectuează manevre de resuscitare.

Pompierii militari din Târgu Mureș intervin, vineri seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă situată în Pasajul Luxor, din zona centrală a municipiului, semnalat printr-un apel la 112.

La fața locului acționează trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar pompierii se confruntă cu un incendiu mocnit, care se manifestă într-o boxă de aproximativ 10 metri pătrați, în care ard deșeuri textile.

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, în interiorul boxei a fost identificată o persoană aflată în stop cardio-respirator, extrasă din zona de risc. Salvatorii au aplicat manevre de resuscitare și continuă intervenția pentru a stabiliza starea victimei.

Intervenția pompierilor este în curs de desfăşurare, potrivit comunicatului transmis de ISU Mureş.