Video Un român ar fi dat dispărut după tragedia de Revelion din Elveția: peste 40 de morți și 115 răniți

Un cetățean român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul Le Constellation, situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115.

„MAE a primit o solicitare consulară în care era semnalată dispariția unui cetățean român”, au precizat reprezentanții ministerului pentru G4.media.

Până în prezent, autoritățile elvețiene nu au oferit detalii despre identitatea victimelor sau starea lor, iar ancheta privind cauzele incendiului continuă.

Autoritățile au avertizat că identificarea victimelor ar putea dura săptămâni din cauza arsurilor severe.

Autoritățile elvețiene nu s-au pronunțat, deocamdată, asupra cauzelor exacte ale incendiului.

Mai mulți martori ai tragediei au declarat însă că au văzut lumânări de tip artificii fixate pe sticle, fluturate de o persoană aflată pe umerii altei persoane, unii susținând că ar fi fost vorba despre angajați ai barului.

Potrivit acestora, lumânările ar fi putut declanșa incendiul prin atingerea tavanului.