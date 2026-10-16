Femeie atacată de urs în timp își ducea copilul la școală, într-un sat din Covasna. Primarul anunță măsuri radicale

O femeie din județul Covasna a ajuns la spital joi dimineață, după ce a fost atacată de un urs pe o stradă din satul Zălan, comuna Bodoc. Incidentul a avut loc în timp ce victima se îndrepta spre școală împreună cu copilul său.



Urșii își fac tot mai des apariția în localitățile rurale Foto: Shutterstock

Prezența ursului în sat fusese semnalată autorităților cu puțin timp înainte de atac, iar echipele de intervenție erau deja în alertă, potrivit News Brasov.

Incidentul s-a produs în jurul orei 07:50. Femeia și fiul său se aflau pe stradă când au observat animalul apropiindu-se. Copilul a reușit să se refugieze în curtea unui vecin, în timp ce mama sa a fugit în direcția opusă. Ursul a urmărit-o și a doborât-o din spate.

Deși nu a fost mușcată, femeia a suferit răni grave provocate de ghearele animalului. Victima a fost transportată la spital cu leziuni profunde la nivelul coapsei, șoldului și brațelor, în ciuda faptului că purta o geacă groasă.

Strigătele victimei au alertat localnicii, care au ieșit imediat în stradă. La fața locului au intervenit echipaje medicale, jandarmi, reprezentanți ai asociației de vânătoare, medicul veterinar și primarul comunei.

După atac, ursul s-a retras într-o livadă din apropiere și nu a mai fost găsit. Pentru capturarea acestuia, autoritățile au montat o capcană cu hrană, iar paznicii de vânătoare monitorizează permanent zona.

Primarul: „Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împușcat direct”

În urma incidentului, Fodor István, primarul comunei Bodoc, a declarat că orice exemplar care reprezintă un pericol va fi eliminat.

„Eu nu stau să tranchilizez și să relochez niciun urs. Dacă este pe stradă, în localitate, va fi împușcat direct. Nu putem sta la nesfârșit să ascultăm de ONG-uri și să lăsăm urșii să ne omoare”, a afirmat edilul.

Primarul spune că problema s-a agravat în ultimii ani, pe fondul presiunii exercitate de exemplarele dominante asupra habitatelor naturale.

„Urșii dominanți ocupă teritorii foarte mari în păduri, iar ceilalți vin în localități, în livezi, în porumb, pe terenuri agricole. Eu îmi asum această decizie, de a împușca orice urs care intră în localitate”, a declarat primarul.

Microbuzul școlar va prelua toți elevii din zonă

Pentru a evita noi incidente și pentru a reduce temerile părinților, autoritățile locale au decis ca microbuzul școlar să îi preia pe toți elevii din satul Zălan, inclusiv de pe străzile mai izolate, și să îi transporte direct la unitățile de învățământ.

Amintim că, în 2024, o tânără de 19 ani a fost ucisă de un urs pe traseul Jepii Mici, din Bucegi.

Și locuitorii din județul Harghita trăiesc cu spaima permanentă a întâlnirilor cu urșii, după ce animalele sălbatice au început să apară tot mai des în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.