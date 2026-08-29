Peste 380 de alerte RO-Alert din cauza urșilor. Măsura luată de localnicii din Harghita

Locuitorii din județul Harghita spun că trăiesc cu spaima permanentă a întâlnirilor cu urșii, după ce animalele sălbatice au început să apară tot mai des în apropierea gospodăriilor și a zonelor locuite.

Urs într-un parc din Harghita Foto: arhivă Jandarmeria Română

De la începutul anului, autoritățile au emis peste 380 de mesaje RO-Alert care anunțau prezența urșilor în localități, potrivit Digi24.

Situația a devenit una alarmantă pentru mulți localnici, care evită să mai iasă din case pe timpul nopții și își supraveghează atent copiii. În mai multe comunități, urșii au provocat pagube în gospodării, au distrus culturi și au atacat animale domestice.

„Nu le las pe fete să meargă singure”

Potrivit datelor prezentate de autorități, anul acesta patru persoane au fost rănite în urma unor atacuri ale urșilor, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure, având urme de mușcături provocate de animale sălbatice.

„Nu le las pe fete să meargă singure nici cu bicicleta, nici pe jos”, spune un locuitor din Șumuleu-Ciuc, care susține că urșii ajung frecvent în apropierea caselor.

Nemulțumirea este resimțită și la nivelul administrațiilor locale. Primarul comunei Tușnad, Molnar Jozsef, afirmă că actualul cadru legislativ limitează posibilitățile de intervenție în afara zonelor locuite.

„Deja până în iulie am avut 13 intervenții. Ca primar, eu zic că n-ar trebui să alerg după urs”, a declarat edilul, cerând modificarea legislației privind gestionarea populației de urși.

Pentru a se proteja, unii localnici au început să monteze garduri electrice în jurul gospodăriilor și terenurilor agricole.

În paralel, Jandarmeria Harghita anunță că, până la sfârșitul lunii iulie, au fost efectuate aproximativ 120 de intervenții de alungare, iar peste 20 de urși au fost capturați.

Pe fondul numărului tot mai mare de incidente, localnicii și autoritățile cer soluții rapide pentru reducerea riscurilor și protejarea comunităților afectate.