search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cioban atacat de urs în Argeș. Bărbatul de 47 de ani a fost coborât de pe munte de salvamontişti şi preluat de SMURD

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un cioban de 47 de ani a fost atacat de un urs, duminică, la o stână din masivul Iezer-Păpușa, din județul Argeș. Pentru salvarea lui a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor și a jandarmilor montani, care l-au transportat până într-un punct unde a putut fi preluat de un echipaj SMURD.

Salvamontiştii , în drum către ciobanul atac de urs. FOTO: Salvamont Argeş
Salvamontiştii , în drum către ciobanul atac de urs. FOTO: Salvamont Argeş

Un cioban de 47 de ani a fost atacat de un urs, duminică, 12 iulie, la o stână aflată pe muntele Jupâneasa, în masivul Iezer-Păpușa, județul Argeș. Din fericire, bărbatul a supravieţuit, dar a fost destul de grav rănit, iar salvarea lui a necesitat intervenția mai multor echipe, deoarece zona în care se afla era greu accesibilă pentru autospecialele de intervenție.

Salvatorii de la Salvamont Argeş, formaţiunea Câmpulung, au ajuns primii la victimă și, împreună cu jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, au organizat evacuarea bărbatului din zona montană, transportându-l până în apropierea Barajului Voina, în comuna Lerești.

De acolo, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a preluat victima și a transportat-o la Spitalul Municipal Câmpulung. La evaluarea medicală inițială, paramedicii au constatat că bărbatul era conștient și cooperant, dar prezenta mai multe plăgi la nivelul membrului inferior, în zona pulpei și a coapsei, provocate de mușcăturile ursului.

În urma acestui nou atac al ursului, autoritățile au verificat zona pentru a evalua riscurile și pentru a lua măsurile necesare şi le recomandă celor care ajung în astfel de zone să evite apropierea de urși, să nu încerce să îi hrănească și să nu lase resturi de mâncare în natură.

Dacă întâlnesc un animal sălbatic, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța și să se retragă calm, iar în situații de pericol să apeleze numărul unic de urgență 112.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori https://tiny
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan. Inflația a scăzut ușor în iunie, dar serviciile continuă să se scumpească accelerat. Ce prețuri au explodat
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
Cu cine negociază Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo: ”A venit momentul pentru noi provocări”
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul din „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
digisport.ro
image
Ce cadou își dorește fiica Ioanei Ginghină la majorat: „Un hârb acolo” Actrița, categorică despre zvonurile plecării lui Ruxi de acasă
click.ro
image
Să bombardăm Arctica, să ridicăm un baraj în Mediterană și să construim o a doua Lună. Cinci planuri nebunești de geoinginerie
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
Cod galben de furtuni în București și 12 județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale, intervalul critic
playtech.ro
image
OFICIAL! Istvan Kovacs s-a întors în România, e OUT de la CM 2026. Arbitrul român tocmai a primit vestea de la FIFA. Nu a prins nici semifinale, nici finale
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Radu Miruță și șeful CFR Călători reacționează după ce jumătate dintre români s-au plâns de condițiile din trenuri. „Datele nu arată bine”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Românii trebuie să își înregistreze casele. Succesiunile sunt gratuite
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Mihaela Bilic dezvăluie trucul care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: „Merită încercat”
click.ro
image
Ce cadou își dorește fiica Ioanei Ginghină la majorat: „Un hârb acolo” Actrița, categorică despre zvonurile plecării lui Ruxi de acasă
click.ro
Charles, Archie, Lilibet colaj jpg
În sfârșit, și-a ținut nepoții în brațe! Întâlnirea istorică dintre Charles, Harry și Meghan s-a petrecut în locul preferat al Regelui
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!