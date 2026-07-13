Cioban atacat de urs în Argeș. Bărbatul de 47 de ani a fost coborât de pe munte de salvamontişti şi preluat de SMURD

Un cioban de 47 de ani a fost atacat de un urs, duminică, la o stână din masivul Iezer-Păpușa, din județul Argeș. Pentru salvarea lui a fost nevoie de intervenția salvamontiștilor și a jandarmilor montani, care l-au transportat până într-un punct unde a putut fi preluat de un echipaj SMURD.

Un cioban de 47 de ani a fost atacat de un urs, duminică, 12 iulie, la o stână aflată pe muntele Jupâneasa, în masivul Iezer-Păpușa, județul Argeș. Din fericire, bărbatul a supravieţuit, dar a fost destul de grav rănit, iar salvarea lui a necesitat intervenția mai multor echipe, deoarece zona în care se afla era greu accesibilă pentru autospecialele de intervenție.

Salvatorii de la Salvamont Argeş, formaţiunea Câmpulung, au ajuns primii la victimă și, împreună cu jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, au organizat evacuarea bărbatului din zona montană, transportându-l până în apropierea Barajului Voina, în comuna Lerești.

De acolo, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a preluat victima și a transportat-o la Spitalul Municipal Câmpulung. La evaluarea medicală inițială, paramedicii au constatat că bărbatul era conștient și cooperant, dar prezenta mai multe plăgi la nivelul membrului inferior, în zona pulpei și a coapsei, provocate de mușcăturile ursului.

În urma acestui nou atac al ursului, autoritățile au verificat zona pentru a evalua riscurile și pentru a lua măsurile necesare şi le recomandă celor care ajung în astfel de zone să evite apropierea de urși, să nu încerce să îi hrănească și să nu lase resturi de mâncare în natură.

Dacă întâlnesc un animal sălbatic, oamenii sunt sfătuiți să păstreze distanța și să se retragă calm, iar în situații de pericol să apeleze numărul unic de urgență 112.