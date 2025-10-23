Accident produs de un fotbalist român care s-a urcat băut la volan. A intrat în cu mașina în stâlp

Aflat în stare avansată de ebrietate, tânărul fotbalistul Marian Ili (22 de ani) s-a izbit cu mașina într-un stâlp din centrul municipiului Suceava, informează stirisuceava.net.

Accidentul s-a produs duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04:16, pe strada Nicolae Bălcescu. Aflat la volanul unui autoturism Audi Q3, Marian Ilie a pierdut controlul și s-a izbit de stâlpul de lângă o trecere de pietoni.

Șoferul mirosea puternic a alcool, iar etilotestul a indicat 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform sursei citate.

Ulterior, fotbalistului i-au fost prelevate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte, iar polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În seara dinaintea accidentului, Marian Ilie a fost căpitanul Cetății 1932 Suceava în partida disputată pe terenul formației Viitorul Onești, în etapa a 8-a din Liga 3.

Meciul s-a terminat 3-2 pentru Viitorul Onești, iar golul prin care Cetatea a fost învinsă a fost marcat dintr-un penalty acordat după un henț comis de Marian Ilie în propriul careu.