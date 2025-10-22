Video Accident bizar în Arad: Un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru persoane au fost rănite

Un tramvai a pornit singur din depoul din Arad și a circulat circa 500 de metri, până a lovit o garnitură model Civitas, fabricată recent. Mai multe persoane au fost rănite, fiind asistate la fața locului.

Incidentul a avut loc miercuri, 22 octombrie, pe Calea Aurel Vlaicu, unde au fost trimise echipaje de descarcerare şi ambulanţe, potrivit ISU Arad.

„Sunt patru victime preluate de către echipajele medicale şi asistate la faţa locului”, a precizat ISU.

Directorul Companiei de Transport Public Arad, Claudiu Godja, a declarat, pentru AGERPRES, că o garnitură veche a pornit singură din depou.

El a explicat că cel mai probabil vatmanul, la coborâre din cabină, a atins din greşeală maneta de mers. Bărbatul şi-a alertat colegii, dar garnitura a pornit şi a mers circa 500 de metri înainte de impactul cu tramvaiul aflat pe aceeaşi linie în faţă.

Ambele garnituri sunt avariate, iar reprezentanţii Companiei de Transport Public cercetează cazul. De asemenea, poliţiştii fac cercetări la faţa locului.

Sursă video: Facebook Gabriela Rusu