Alunecare de teren într-un cimitir din Sighișoara: mai multe morminte afectate de o canalizare improvizată

Mai multe morminte din Cimitirul Multiconfesional de pe Dealul Gării din Sighișoara au fost afectate de o alunecare de teren. Cauza pare să fie o canalizare improvizată realizată ilegal de un localnic.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe morminte din Cimitirul Multiconfesional, situat pe versantul Dealului Gării, au fost afectate de o alunecare de teren. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, au precizat autoritățile.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, pe strada Primăverii, situată pe versantul Dealului Gării, a avut loc o alunecare de teren care a afectat câteva morminte din Cimitirul multiconfesional. Din fericire, nu s-au înregistrat victime”, a declarat Ioana Popa, responsabil pentru comunicare al Primăriei municipiului Sighișoara, potrivit Agerpres.

Echipaje ale Primăriei și ale ISU Mureș s-au deplasat imediat la fața locului, iar zona este în continuare monitorizată. Primele verificări indică faptul că în apropiere, la o locuință, au fost realizate lucrări fără autorizație, inclusiv recompartimentări, intervenții la acoperiș și o improvizație de tip „canalizare suspendată”.

„La finele anului trecut, Poliția Locală Sighișoara a aplicat o sancțiune contravențională, proprietarul imobilului a fost amendat și s-a dispus sistarea lucrărilor. Organele de control abilitate vor stabili cauzele exacte ale alunecării de teren și vor dispune măsurile de consolidare necesare”, a adăugat Ioana Popa.

Reprezentanții Primăriei Sighișoara au subliniat că tratează situația cu maximă seriozitate și vor colabora cu toate instituțiile implicate pentru protejarea zonei afectate.