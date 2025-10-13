Răzbunarea unui bărbat pe soția care l-a părăsit: i-a dus la poartă crucea unei rude, furată din cimitir

Un bărbat din localitatea Stânca, județul Neamț, este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis, după ce a furat crucea soacrei sale din cimitirul în care era înhumată femeia, pentru a se răzbuna pe soția care l-a părăsit.

Bărbatul, în vârstă de 51 de ani este bănuit că a luat o cruce funerară dintr-un cimitir și a abandonat-o în fața locuinței soției sale, de care se despărțise, relatează Monitorul de Neamț.

„La data de 12 octombrie a.c., în jurul orei 10:35, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în fața locuinței sale, din localitatea Nemțișor, a fost identificată o cruce funerară”, potrivit IPJ Neamț.

Bărbatul a vrut să se răzbune pe fosta soție

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat o cruce din lemn aparținând unei persoane decedate în anul 2017.

„S-a stabilit faptul că persoana defunctă este înhumată în cimitirul unei parohii din localitatea Stânca, iar în noaptea de 11 spre 12 octombrie a.c., ginerele acesteia, un bărbat de 51 de ani, s-ar fi deplasat în cimitir, de unde ar fi luat crucea de la mormântul defunctei, după care a transportat-o cu autoturismul personal, în localitatea Nemțișor, pentru a se răzbuna pe soția sa”, au precizat reprezentanții poliției.

Femeia, care părăsise domiciliul comun, locuia în apropierea locului în care a fost abandonată crucea.

Bărbatul este cercetat pentru profanare de morminte și conducere fără permis

În urma verificărilor, s-a mai stabilit că bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de cadavre sau morminte și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În luna mai a acestui an, un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiștii din Bacău pentru profanare de morminte, după a vandalizat mai multe morminte din cimitirul municipal.

În 2023, un bărbat din Alba a fost arestat preventiv pentru șantaj. Acesta a distrus un mormânt pentru că avea de recuperat suma de 9.000 de lei de la o femeie. Mormântul era al tatălui victimei.