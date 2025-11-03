Foto Morminte distruse într-un cimitir din Arad. Patru minori sunt bănuiţi de profanare

Mai multe monumente funerare au fost distruse în cimitirul catolic din localitatea Pilu, judeţul Arad, iar poliţiştii îi suspectează pe patru tineri, toţi minori. Trei dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 20, respectiv 24 de ore.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, incidentul a avut loc în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie 2025, când opt monumente funerare au fost vandalizate.

„Distrugerile constau în smulgerea şi punerea la pământ a patru monumente funerare, ruperea unui monument şi aruncarea acestuia pe marginea drumului naţional, ruperea în două a unui alt monument şi ruperea crucii altor două monumente”, au precizat reprezentanţii IPJ Arad.

În urma cercetărilor, poliţiştii au identificat patru tineri din localitatea Pilu, toţi minori, bănuiţi de comiterea faptelor. Doi dintre aceştia au fost reţinuţi pentru 20 de ore, iar un al treilea pentru 24 de ore.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal pentru profanare de morminte.