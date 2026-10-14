Accident grav pe DN 13, în Mureș. Un autocar și un camion s-au ciocnit. Cinci persoane, rănite

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un autocar și un camion s-au ciocnit, miercuri seară, pe DN 13, în județul Mureș. În cele două vehicule se aflau 18 persoane, iar intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare.

Autocarul implicat în accident. Foto: Facebook/Raluca Creţ

Accidentul s-a produs în zona localității Mihai Viteazu, iar circulația pe DN 13, între Sighișoara și Rupea, se desfășoară cu dificultate. La locul impactului au fost trimise echipaje de pompieri, SMURD și ambulanțe, care acordă asistență persoanelor implicate și evaluează situația.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș, în autocar și camion se aflau în total 18 persoane. Pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Sighișoara, cu o autospecială de intervenție, o autospecială de descarcerare și un microbuz.

Foto: Info Mureş

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, a anunțat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

În sprijinul victimelor au fost trimise un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, două echipaje SMURD de prim ajutor și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș.

Misiunea salvatorilor este în desfășurare, iar traficul rutier pe DN 13, pe tronsonul Sighișoara - Rupea, în apropierea localității Saschiz, se desfășoară cu dificultate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.