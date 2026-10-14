Fost senator PSD, lovit mortal de o mașină pe trecerea de pietoni. Avea 75 de ani și a condus Consiliul Județean Teleorman

Timotei Stuparu, fost senator PSD, deputat și președinte al Consiliului Județean Teleorman, a murit la vârsta de 75 de ani, după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni.

Timotei Stuparu, fost senator PSD, a murit Foto: FB

Potrivit senatorului PSD Robert Cazanciuc, fostul parlamentar a murit în urma unui accident rutier în care a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni.

Organizația PSD Teleorman a anunțat vestea tragică printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„Cu profundă tristețe vă transmitem vestea trecerii în neființă a colegului nostru, Timotei Stuparu, un om care și-a dedicat o mare parte din viață slujirii comunității și activității politice”, au transmis reprezentanții organizației.

În mesaj, social-democrații au amintit funcțiile deținute de-a lungul timpului de fostul politician, între care cea de președinte al Consiliului Județean Teleorman, deputat, senator și secretar general al organizației județene.

„Astăzi, dincolo de funcțiile pe care le-a ocupat, rămâne amintirea unui coleg și a unui om care a făcut parte din istoria organizației noastre”, au mai transmis reprezentanții PSD Teleorman.

Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Timotei Stuparu o pot face la capela Bisericii Spirea Nouă din București, de pe strada Puișor, nr. 59, în zona Marriott. Începând de joi, 15 octombrie, de la ora 17.00, cei care vor să îi aducă un ultim omagiu îl vor putea găsi la Biserica Sfânta Treime din satul Ostratu, comuna Corbeanca, pe strada Hipodromului, nr. 19.

Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 16 octombrie, de la ora 12.00, la Biserica Sfânta Treime.

Timotei Stuparu a ocupat mai multe funcții importante în administrația județeană și în Parlament. A fost ales pentru prima dată deputat de Teleorman în 1990, pe listele Frontului Salvării Naționale (FSN), mandat pe care l-a deținut până în 1992.

Ulterior, a preluat conducerea Consiliului Județean Teleorman, funcție pe care a ocupat-o până în 1996. În aceeași perioadă, a condus organizația județeană FSN/PDSR.

În perioada 2012-2016, a reprezentat județul Teleorman în Senat, din partea social-democraților, și a ocupat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.