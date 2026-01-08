Forțele Navale Române predau Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră

Forțele Navale Române au predat Turciei comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră, care asigură siguranța traficului maritim. Comanda va trece apoi la Bulgaria, România urmând să reia conducerea în prima jumătate a anului 2027, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Forțele Navale Române au predat joi comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG – Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forțelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii desfășurate în portul Umuryeri, Istanbul. Evenimentul a inclus și ședința bianuală a Comitetului MCM Black Sea, în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul activităților desfășurate sub comanda României.

Scopul principal al Grupului operativ este asigurarea siguranței traficului maritim în Marea Neagră, prin misiuni de supraveghere, recunoaștere și neutralizare a minelor marine, precum și prin operații conexe de căutare și salvare pe mare.

Potrivit MApN, Forțele Navale Române vor prelua din nou comanda grupului în prima jumătate a anului 2027. În perioada iulie–decembrie 2025, România a condus gruparea cu puitorul de mine și plase 274 „Viceamiral Constantin Bălescu” și cu vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, participând la două activări (10–24 iulie și 4–17 octombrie) în cadrul exercițiilor multinaționale Breeze și Poseidon.

Principiul comenzii prin rotație a fost stabilit prin Memorandumul de Înțelegere semnat la 11 ianuarie 2024, la Istanbul. Astfel, după Turcia, comanda Grupului MCM Black Sea va fi preluată pentru șase luni de Bulgaria, urmând ca România să reia conducerea în prima jumătate a anului 2027.

MApN mai informează că vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, cu echipa de scafandri specializați în neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD), a plecat marți, 6 ianuarie, din Constanța pentru a se integra în gruparea operativă. Aceasta va participa la cea de-a opta activare a grupului, desfășurată între 6 și 18 ianuarie.

Pe durata misiunii, gruparea va efectua escale în porturile Umuryeri (Turcia), Burgas (Bulgaria) și Constanța (România) pentru refacerea capacității de luptă.