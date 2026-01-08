Video Boicot pentru Nicki Minaj: Cum și-a pierdut cântăreața fanii din cauza sprijinului pentru Trump

Nicki Minaj, cunoscuta cântăreață de rap, a stârnit controverse în rândul fanilor săi după ce și-a exprimat sprijinul tot mai vizibil pentru președintele Donald Trump și a făcut declarații controversate despre gen și minorități. Pe rețelele de socializare, mulți dintre admiratorii săi au lansat apeluri la boicotarea muzicii sale.

Ultimul episod a avut loc pe 21 decembrie, la AmericaFest, o adunare anuală a tinerilor ultra-conservatori din Phoenix, Arizona, organizată de Turning Point USA, apropiat de mișcarea militantului de extremă dreapta Charlie Kirk. Nicki Minaj, în vârstă de 43 de ani, a lăudat constant președintele Trump în fața unui public adept al mișcării MAGA, descriindu-l drept „seducător și irezistibil”.

„Am cel mai mare respect și admirație pentru președintele nostru. Donald Trump și J.D. Vance, îi apreciez pe amândoi. Sunt amândoi oameni puternici, inteligenți și puternici”, a declarat artista, potrivit News.ro.

Pe lângă aceste complimente, Nicki Minaj a făcut și afirmații controversate despre gen, spunând: „Băieții vor fi băieți și nu este nimic rău în asta”, în aplauzele publicului.

Sursa video: X/ @realnorma_kay

Reacții dure din partea fanilor

Această poziție a reprezentat o ruptură față de imaginea de aliată a comunității LGBT+ și de feministă pe care Nicki Minaj o cultivase de-a lungul anilor. Publicul său obișnuit, format în mare parte din tineri progresiști, persoane queer și membri ai minorităților, s-a arătat indignat.

Contul Pride UK a transmis pe X un mesaj clar: „Dragi membri LGBT+... Vă rugăm să vă abțineți de la difuzarea oricărei muzici a lui Nicki Minaj. Ea nu este prietena noastră #boycottnickiminaj”. Postarea a fost vizualizată de peste 1,8 milioane de ori și a strâns mai mult de 20.000 de aprecieri.

Mulți fani au denunțat trădarea artistei, în timp ce alții au acuzat-o de ipocrizie, amintind că Nicki Minaj este ea însăși o imigrantă fără acte, cu o bază de fani formată din persoane de culoare și queer. O petiție pentru expulzarea sa în Trinidad și Tobago, țara sa natală, a strâns peste 79.000 de semnături la începutul lunii ianuarie.

O schimbare radicală față de trecut

Schimbarea politică a artistei contrastează puternic cu pozițiile sale anterioare. În timpul primului mandat al lui Trump, ea critica adesea politica administrației, mai ales în domeniul imigrației. În 2018, pe Instagram, Nicki Minaj a scris: „Am ajuns în această țară ca imigrantă ilegală la vârsta de 5 ani. Vă rog, opriți asta”, referindu-se la separarea forțată a familiilor.

De la începutul pandemiei de Covid-19, artista a pus la îndoială siguranța vaccinurilor și s-a alăturat mișcării anti-vaccinare. După realegerea lui Trump, Nicki Minaj și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru Casa Albă.

J.D. Vance, apropiat al administrației Trump, a salutat-o public pe 11 decembrie 2025, scriind pe X: „Nicki > Cardi”, referindu-se la rivalitatea ei cu Cardi B, susținătoare a democraților, și ulterior lăudând intervenția ei de la Phoenix.

În fața controversei, Nicki Minaj a continuat să-și afirme sprijinul pentru administrația Trump, distribuind meme pro-Vance. Hărțuită online, artista și-a dezactivat contul de Instagram, urmărit de 227 de milioane de persoane.

Alți rapperi pro-Trump

Nicki Minaj nu este singura figură din rap-ul american care a susținut public pe Trump. Lil Wayne și-a arătat sprijinul pentru republican încă din octombrie 2020, iar câteva luni mai târziu a fost grațiat de președinte, riscând până la zece ani de închisoare într-un dosar de posesie de arme.