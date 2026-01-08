search
Video Boicot pentru Nicki Minaj: Cum și-a pierdut cântăreața fanii din cauza sprijinului pentru Trump

0
0
Publicat:

Nicki Minaj, cunoscuta cântăreață de rap, a stârnit controverse în rândul fanilor săi după ce și-a exprimat sprijinul tot mai vizibil pentru președintele Donald Trump și a făcut declarații controversate despre gen și minorități. Pe rețelele de socializare, mulți dintre admiratorii săi au lansat apeluri la boicotarea muzicii sale.

Nicki Minaj, boicotată pentru sprijinul acordat lui Donald Trump FOTO: Arhivă
Nicki Minaj, boicotată pentru sprijinul acordat lui Donald Trump FOTO: Arhivă

Ultimul episod a avut loc pe 21 decembrie, la AmericaFest, o adunare anuală a tinerilor ultra-conservatori din Phoenix, Arizona, organizată de Turning Point USA, apropiat de mișcarea militantului de extremă dreapta Charlie Kirk. Nicki Minaj, în vârstă de 43 de ani, a lăudat constant președintele Trump în fața unui public adept al mișcării MAGA, descriindu-l drept „seducător și irezistibil”.

Am cel mai mare respect și admirație pentru președintele nostru. Donald Trump și J.D. Vance, îi apreciez pe amândoi. Sunt amândoi oameni puternici, inteligenți și puternici”, a declarat artista, potrivit News.ro.

Pe lângă aceste complimente, Nicki Minaj a făcut și afirmații controversate despre gen, spunând: „Băieții vor fi băieți și nu este nimic rău în asta”, în aplauzele publicului.

Sursa video: X/ @realnorma_kay

Reacții dure din partea fanilor

Această poziție a reprezentat o ruptură față de imaginea de aliată a comunității LGBT+ și de feministă pe care Nicki Minaj o cultivase de-a lungul anilor. Publicul său obișnuit, format în mare parte din tineri progresiști, persoane queer și membri ai minorităților, s-a arătat indignat.

Contul Pride UK a transmis pe X un mesaj clar: „Dragi membri LGBT+... Vă rugăm să vă abțineți de la difuzarea oricărei muzici a lui Nicki Minaj. Ea nu este prietena noastră #boycottnickiminaj”. Postarea a fost vizualizată de peste 1,8 milioane de ori și a strâns mai mult de 20.000 de aprecieri.

Mulți fani au denunțat trădarea artistei, în timp ce alții au acuzat-o de ipocrizie, amintind că Nicki Minaj este ea însăși o imigrantă fără acte, cu o bază de fani formată din persoane de culoare și queer. O petiție pentru expulzarea sa în Trinidad și Tobago, țara sa natală, a strâns peste 79.000 de semnături la începutul lunii ianuarie.

O schimbare radicală față de trecut

Schimbarea politică a artistei contrastează puternic cu pozițiile sale anterioare. În timpul primului mandat al lui Trump, ea critica adesea politica administrației, mai ales în domeniul imigrației. În 2018, pe Instagram, Nicki Minaj a scris: „Am ajuns în această țară ca imigrantă ilegală la vârsta de 5 ani. Vă rog, opriți asta”, referindu-se la separarea forțată a familiilor.

De la începutul pandemiei de Covid-19, artista a pus la îndoială siguranța vaccinurilor și s-a alăturat mișcării anti-vaccinare. După realegerea lui Trump, Nicki Minaj și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru Casa Albă.

J.D. Vance, apropiat al administrației Trump, a salutat-o public pe 11 decembrie 2025, scriind pe X: „Nicki > Cardi”, referindu-se la rivalitatea ei cu Cardi B, susținătoare a democraților, și ulterior lăudând intervenția ei de la Phoenix.

În fața controversei, Nicki Minaj a continuat să-și afirme sprijinul pentru administrația Trump, distribuind meme pro-Vance. Hărțuită online, artista și-a dezactivat contul de Instagram, urmărit de 227 de milioane de persoane.

Alți rapperi pro-Trump

Nicki Minaj nu este singura figură din rap-ul american care a susținut public pe Trump. Lil Wayne și-a arătat sprijinul pentru republican încă din octombrie 2020, iar câteva luni mai târziu a fost grațiat de președinte, riscând până la zece ani de închisoare într-un dosar de posesie de arme.

