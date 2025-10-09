Vremea se încălzește ușor. Unde mai plouă și în ce zone temperaturile ajung la 20 de grade

Meteorologii au anunțat că temperaturile vor crește începând de joi, 9 octombrie, în majoritatea țării.

Potrivit ProTV, în Lunca Dunării, temperaturile vor ajunge la 20 de grade. În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi înnorat, însă temperaturile cresc ușor față de ziua trecută și ajung pe la 17 grade.

Vântul continuă să agite atmosfera și poate atinge viteze de 70 km/h.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei mai apar câteva ploi slabe, iar vântul rămâne destul de insistent, iar temperaturile pot atinge și 18 grade. Vedem puțin și soarele în unele zone. La capitolul temperaturi stăm ceva mai bine decât ieri.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera se menține rece și astăzi. Maximele nu reușesc să treacă de 12 grade. Cerul rămâne acoperit de nori și o să mai plouă pe parcursul zilei. Vor fi însă ploi destul de slabe.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi destul de însorită. Mai apar ceva înnorări, dar abia după lăsarea nopții o să plouă puțin. Temperaturile scad ușor față de ieri. Vor fi cel mult 15...16 grade.

În Banat, temperaturile maxime ajung pe la 17 grade, iar la noapte vor fi 9...10 grade. Cu toate acestea, vor apărea câțiva nori și vântul va bate moderat.

În Transilvania găsim vreme schimbătoare și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit. Se înnorează din când în când. Vântul devine mai insistent, iar la noapte e posibil să picure trecător. Maximele se opresc pe la 15 grade.

În Oltenia atmosfera se menține însorită toată ziua și se încălzește față de ieri. Vântul se întețește și în această zonă, iar regimul termic este unul potrivit pentru data din calendar. Se vor atinge 19, poate 20 de grade.

Și în București se îndreaptă vremea, maxima ajungând la 19 grade. Mai apar ceva înnorări și e posibil să picure, în special după orele prânzului. La noapte vor fi 9 grade în centru și vreo 6 grade la marginea orașului.

La munte, atmosfera se menține rece și astăzi. O să mai plouă puțin în masivele sudice și în cele estice, iar pe creste vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. În Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vântul o să bată cu putere. În zonele înalte vor fi rafale de 90 km/h.