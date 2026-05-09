Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
Video TIR răsturnat pe un drum național din Gorj după ce s-a cioncit cu o mașină. Unul dintre şoferi a murit

Un TIR şi un autoturism au fost implicate, sâmbătă dimineaţă, 9 mai, într-un accident rutier produs pe DN 66, în localitatea Ţânţăreni, judeţul Gorj. Primele informaţii arată că unul dintre şoferi a murit, celălalt fiind grav rănit. Traficul rutier este deviat pe un drum judeţean, anunţă Centrul Infotrafic.

Grav accident în județul Gorj FOTO: DRDP Craiova
Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN66, în zona localității Tântăreni, Gorj, în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 9 mai, în care au fost implicate un autotren și un autoturism.

În urma coliziunii, şoferul autoturismului a suferit leziuni grave, fiind transportat la spital, în timp ce conducătorul autotrenului este încarcerat, fără semne vitale.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, precum si o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță, echipajele de intervenție constatând că, în urma impactului, autotrenul s-a răsturnat fiind blocate ambele sensuri de deplasare, iar conducătorul auto era încarcerat.

”Colegii noștri au intervenit pentru extragerea din autovehicul a bărbatului, însă, din păcate, în ciuda eforturilor echipajelor de intervenție, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Conducătorul auto al autoturismului a suferit multiple leziuni, a fost preluat de către echipajele de intervenție, evaluat medical și stabilizat, iar ulterior a fost transportat la spital.Traficul pe acest tronson de drum este deviat, iar în prezent se lucrează pentru degajarea autotrenului și a încărcăturii de pe partea carosabilă”, conform ISU Gorj.  

Circulaţia rutieră se desfăşoară deviat, pe DJ 674 Turceni-Ioneşti.

