Un bărbat și trei copii au fost răniți după ce o autoutilitară s-a răsturnat pe DN7, în județul Vâlcea

Un accident rutier a avut loc, miercuri dimineață, pe DN 7, în județul Vâlcea, unde o autoutilitară a intrat într-un parapet și s-a răsturnat. În urma impactului, un bărbat și trei copii au fost răniți.

„În această dimineaţă, în jurul orei 04:00, poliţiştii Serviciului Rutier au fost solicitaţi să intervină la un accident rutier produs pe DN 7, pe raza localităţii Racoviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din judeţul Gorj, în timp ce conducea o autoutilitară, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând într-un parapet, ulterior răsturnându-se pe partea carosabilă”, anunţă, miercuri dimineaţă, IPJ Vâlcea.

Toate persoanele aflate în autovehicul, inclusiv șoferul, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Printre victime se numără și trei minori, cu vârste de 4, 10 și 12 ani.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.