Tragedie provocată de un copil de 10 ani: și-a omorât mama încercând să mute o camionetă

Ceea ce trebuia să fie o simplă pregătire pentru lucrările de grădină într-o gospodărie din din Alsbach‑Hähnlein (landul german Hessa) s‑a transformat într‑o tragedie. O femeie de 39 de ani și‑a pierdut viața marți după‑amiază, după ce fiul ei, în vârstă de doar zece ani, a încercat să mute o camionetă parcată în curtea casei, potrivit dpa, citată de RTL.

Accidentul a avut loc în jurul orei 15:30. Mama și copilul se aflau în curtea locuinței. Vehiculul trebuia repoziționat pentru a face loc unor lucrări de grădină. Băiatul s‑a urcat la volan pentru a manevra dubița pe o distanță scurtă.

Camioneta a scăpat însă de sub control. Femeia a intervenit pentru a o opri dar a fost lovită de vehicul, iar rănile suferite au fost atât de grave încât aceasta a murit la fața locului.

Vehiculul a continuat să ruleze, a rupt poarta curții și s‑a oprit abia pe stradă, după ce a izbit un autoturism parcat. Băiatul nu a fost rănit fizic, însă se află într‑o stare de șoc.

Ancheta, în desfășurare

Parchetul din Darmstadt a desemnat un expert pentru a reconstitui cu exactitate modul în care s‑a produs tragedia, iar Investigațiile sunt în desfășurare.

Amintim că, în urmă cu trei ani, în România, un copil de șapte ani a fost surprins când conducea mașina tatălui său. Răspunsul copilul a fost unul șocant: „M-a trimis tata să parchez”.

Tot în România, o femeie de 56 de ani din comuna Berislăveşti (Vâlcea) a fost cercetată penal după ce a lăsat un copil de 10 ani să-i conducă maşina în timp ce ea se afla în autoturism în calitate de pasager.