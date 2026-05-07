Motociclist în vârstă de 19 ani, mort într-un accident în Cluj-Napoca după o depășire periculoasă

Un tânăr de 19 ani a murit în urma unui grav accident rutier produs joi dimineață în Cluj-Napoca, pe strada Valea Chintăului (DJ109A), în urma coliziunii dintre o motocicletă și un autoturism.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Cluj, accidentul s-a produs în jurul orei 07:55, în timp ce motociclistul, un tânăr din Cluj-Napoca, circula spre localitatea Chinteni.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că tânărul ar fi efectuat o manevră de depășire a unui autoturism, moment în care a fost acroșat de acesta. Conducătorul auto nu s-ar fi asigurat corespunzător la schimbarea direcției de deplasare.

„Echipajele noastre l-au găsit pe motociclist în stare gravă, acesta aflându-se în stop cardio-respirator”, au transmis reprezentanții ISU Cluj, care a intervenit la fața locului cu două autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare la fața locului, însă în ciuda eforturilor depuse, tânărul a fost declarat decedat.

Conform IPJ Cluj, șoferul autoturismului, un bărbat de 42 de ani din Cluj-Napoca, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.