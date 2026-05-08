O fetiță de un an și șase luni a căzut dintr-o mașină aflată în mers. Copilul nu era asigurat și a deschis portiera

O fetiță de un an și șase luni din județul Sibiu a fost rănită, vineri, după ce a deschis portiera autoturismului în care se afla și a căzut din mașină. Copilul nu era asigurat cu centură, spun autoritățile locale.

Accidentul a avut loc pe strada Principală din localitatea Mohu, scrie presa locală.

„Din primele verificări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat faptul că o minoră, în vârstă de 1 an și 6 luni, domiciliată în localitatea Mohu, aflându-se într-un scaun special pentru transportul copiilor, amplasat pe bancheta din spate a autoturismului, însă neavând centura de siguranță cuplată, ar fi deschis portiera autoturismului și a căzut din mașină pe carosabil. La momentul producerii accidentului rutier autoturismul era condus de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, domiciliată în localitatea Mohu”, a transmis Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Fetița a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma accidentului. La fața locului au intervenit două echipaje SMURD.

„Minora a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la spitalul de pediatrie pentru investigații de specialitate”, a informat Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul.