Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Urmărire ca-n filme în Craiova: Un șofer n-a oprit la semnalele polițiștilor, a lovit mai multe mașini, inclusiv o autospecială. Un polițist a fost rănit

O urmărire periculoasă a avut loc miercuri dimineața, 6 mai, în Craiova, după ce un șofer a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a lovit mai multe autoturisme și o autospecială de poliție, iar ulterior a încercat să fugă de la fața locului. În urma incidentului, un polițist a fost rănit și a ajuns la spital. 

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, totul a început după ce un autoturism a acroșat o mașină parcată în Craiova și nu a oprit la semnalele echipajelor din teren.

Pentru oprirea vehiculului, au intervenit polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, care au pornit în urmărirea mașinii.

Pe strada Calea Severinului, șoferul a lovit frontal o autospecială de poliție, după care a fost proiectat într-un autovehicul parcat.

„Nici de această dată conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor, moment în care a acroșat autospeciala de poliție”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

După impact, șoferul și pasagerul au coborât din autoturism și au încercat să fugă, fiind prinși de polițiști. Ambii miroseau a alcool. 

„Întrucât aceştia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din judeţul Caraş-Severin, conducătorul auto, un bărbat, de 43 de ani, din oraşul Filiaşi, refuzând testarea şi recoltarea mostrelor biologice”, au mai transmis poliţiştii.

De asemenea, în urma evenimentului rutier, un poliţist din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova, în vârstă de 27 de ani a fost rănit şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz.  

