Fată de 13 ani din Pitești, dispărută de acasă. Anchetatorii cred că este însoțită de un băiat cercetat pentru infracțiuni

O fată în vârstă de 13 ani din Pitești a fost dată dispărută, după ce a plecat de acasă în seara zilei de 9 mai și nu a mai revenit. Polițiștii fac verificări pentru găsirea minorei și au transmis semnalmentele acesteia tuturor structurilor cu atribuții de legitimare a persoanelor.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, „în cursul nopţii de 09 spre 10 mai a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că minora ŢURLUI ANA ALEXIA, de 13 ani, a plecat voluntar în seara de 09 mai 2026, în jurul orei 21:30, şi nu s-a mai întors”.

Anchetatorii precizează că fata nu a mai avut plecări de la domiciliu.

„Se bănuieşte că minora ar putea fi în prezenţa minorului Marin Raul, cel din urmă fiind persoană fără adăpost, cercetat pentru săvârşirea mai multor infracţiuni”, au transmis poliţiştii.

Mai multe echipe desfășoară căutări, iar datele fetei au fost transmise către alte unităţi de poliţie, precum şi către jandarmi şi poliţişti locali.

Fata are aproximativ 1,54 metri înălţime, 48 de kilograme, păr şaten lung.

La momentul dispariţiei purta: geacă neagră scurtă din material lucios, tricou negru scurt, blugi albaştri deschis, bufanţi, adidaşi albi.

Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care se află minora sunt rugate să sune la 112 sau la Poliţia Municipiului Piteşti, la numărul 0248 607 009.