Polițiștii din Dâmbovița au găsit aproape 200.000 de lei îngropați în curtea unei locuințe, în timpul unor percheziții într-un dosar de camătă. Operațiunea a avut loc miercuri, 2 septembrie.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița au transmis că, miercuri, autoritățile, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, au pus în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, în localităţile Odobeşti şi Braniştea, la locuinţele a două persoane.

Acestea sunt bănuite de săvârşirea infracţiunii de camătă.

„În urma descinderilor, au fost descoperiţi 191.500 de lei, îngropaţi în curtea locuinţei uneia dintre persoanele vizate”, precizează sursa citată.

Potrivit poliţiştilor, în cursul zilei de miercuri, vor fi duse la sediul Poliţiei, pentru audieri, opt persoane, dintre care şase sunt persoane vătămate. Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz.

Activităţile au beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa.