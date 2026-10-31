Incident șocant în Dâmbovița: Bebeluș de un an, înjunghiat de un copil de 3 ani. Ambii se aflau în grija unei adolescente

Un copil în vârstă de un an a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat de un alt minor, în vârstă de 3 ani. Incidentul a avut loc vineri, 30 octombrie, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Cei doi copii se aflau în grija unei adolescente de 15 ani.

Autoritățile au stabilit că ambii se aflau în grija unei adolescente Foto: Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 13:05, cu privire la incident.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că minorii se aflau în locuință sub supravegherea unei tinere de 15 ani, sora copilului de 3 ani. Pe fondul neatenției adolescentei, acesta din urmă l-ar fi rănit pe cel de un an cu un obiect ascuțit înțepător.

Copilul rănit a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale, relatează presa locală.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență domestică, întrucât între cei doi minori există o relație de rudenie de unchi-nepot.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a fost informată, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, a transmis IPJ Dâmbovița.