 Incident șocant în Dâmbovița: Bebeluș de un an, înjunghiat de un copil de 3 ani. Ambii se aflau în grija unei adolescente | adevarul.ro
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Incident șocant în Dâmbovița: Bebeluș de un an, înjunghiat de un copil de 3 ani. Ambii se aflau în grija unei adolescente

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Un copil în vârstă de un an a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat de un alt minor, în vârstă de 3 ani. Incidentul a avut loc vineri, 30 octombrie, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Cei doi copii se aflau în grija unei adolescente de 15 ani.

Autoritățile au stabilit că ambii se aflau în grija unei adolescente
Autoritățile au stabilit că ambii se aflau în grija unei adolescente Foto: Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 13:05, cu privire la incident.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că minorii se aflau în locuință sub supravegherea unei tinere de 15 ani, sora copilului de 3 ani. Pe fondul neatenției adolescentei, acesta din urmă l-ar fi rănit pe cel de un an cu un obiect ascuțit înțepător.

Copilul rănit a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale, relatează presa locală.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență domestică, întrucât între cei doi minori există o relație de rudenie de unchi-nepot.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a fost informată, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, a transmis IPJ Dâmbovița.

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