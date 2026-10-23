Trei adolescenți și un tânăr de 21 de ani au dezbrăcat și umilit un copil de 9-10 ani, apoi au postat imaginile online. Unul dintre agresori a sunat la 112

Trei adolescenți și un tânăr de 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au dezbrăcat cu forța un copil de aproximativ 9-10 ani și l-au umilit, filmând întreaga scenă şi punând imaginile pe reţelele sociale. Apelul la 112 a fost dat chiar de tânărul care a filmat agresiunea, pretinzând că reclamă un incident în care ar fi fost implicate alte persoane. Polițiștii au stabilit, însă, că acesta făcea parte din grupul celor patru suspecți.

Cei patru agresori au fost identificaţi şi reţinuţi. Foto: Shutterstock

Cazul din județul Arad apare într-un moment în care mai multe episoade violente în care sunt implicați copii și adolescenți au stârnit îngrijorare în România.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, tânărul de 21 de ani a sunat la 112 în noaptea de 23 octombrie și a sesizat o posibilă agresiune în localitatea Șeitin. Acesta a spus că a publicat un videoclip pe o rețea de socializare, iar ulterior mai multe persoane l-au acuzat că a participat la agresarea unui copil.

Imaginile distribuite pe reţelele sociale surprindeau momentul în care minorul era obligat să se dezbrace și umilit de trei tineri. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că videoclipul fusese filmat chiar de apelant, în seara de 9 octombrie, în jurul orei 22:00.

„La data de 23 octombrie 2026, în jurul orei 1:10, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi, de un tânăr, de 21 de ani, despre o posibilă agresiune, în Şeitin. Din sesizarea acestuia, a reieşit că ar fi postat un videoclip pe o reţea de socializare, iar alte persoane l-ar fi acuzat de săvârşirea unei agresiuni. În cadrul postării, un minor ar fi fost obligat să se dezbrace şi ar fi fost umilit de alţi 3 tineri. Poliţiştii Secţiei 2 Rurală Pecica s-au sesizat din oficiu, despre săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a anunţat vineri, 23 octombrie, IPJ Arad.

Anchetatorii i-au identificat pe ceilalți trei participanți, cu vârste de 16 și 17 ani. În urma cercetărilor, încadrarea juridică a fost schimbată, iar polițiștii au continuat ancheta pentru lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private.

Cei trei minori şi tânărul de 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie analizate și alte măsuri preventive.

Între timp, după începerea anchetei, la Secția 1 Vlaicu s-a prezentat şi o femeie care a reclamat cazul, după ce a văzut agresiunea într-o postare de tip story, publicată pe contul de socializare al tânărului de 21 de ani.

Delincvenţa juvenilă, un fenomen scăpat de sub control

Cazul din Arad vine după mai multe incidente grave petrecute în ultimele zile. Pe 19 octombrie, la o școală din Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Pe 21 octombrie, în județul Argeș, o femeie a fost reținută după ce a agresat doi elevi. O zi mai târziu, un adolescent de 15 ani din Pitești a atacat doi colegi cu o macetă, în toaleta liceului în care învață, fiind ulterior reținut.