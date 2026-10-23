 Trei adolescenți și un tânăr de 21 de ani au dezbrăcat și umilit un copil de 9-10 ani, apoi au postat imaginile online. Unul dintre agresori a sunat la 112 | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trei adolescenți și un tânăr de 21 de ani au dezbrăcat și umilit un copil de 9-10 ani, apoi au postat imaginile online. Unul dintre agresori a sunat la 112

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Trei adolescenți și un tânăr de 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au dezbrăcat cu forța un copil de aproximativ 9-10 ani și l-au umilit, filmând întreaga scenă şi punând imaginile pe reţelele sociale. Apelul la 112 a fost dat chiar de tânărul care a filmat agresiunea, pretinzând că reclamă un incident în care ar fi fost implicate alte persoane. Polițiștii au stabilit, însă, că acesta făcea parte din grupul celor patru suspecți.

Cei patru agresori au fost identificaţi şi reţinuţi.
Cei patru agresori au fost identificaţi şi reţinuţi. Foto: Shutterstock

Cazul din județul Arad apare într-un moment în care mai multe episoade violente în care sunt implicați copii și adolescenți au stârnit îngrijorare în România.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, tânărul de 21 de ani a sunat la 112 în noaptea de 23 octombrie și a sesizat o posibilă agresiune în localitatea Șeitin. Acesta a spus că a publicat un videoclip pe o rețea de socializare, iar ulterior mai multe persoane l-au acuzat că a participat la agresarea unui copil.

Imaginile distribuite pe reţelele sociale surprindeau momentul în care minorul era obligat să se dezbrace și umilit de trei tineri. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că videoclipul fusese filmat chiar de apelant, în seara de 9 octombrie, în jurul orei 22:00.

„La data de 23 octombrie 2026, în jurul orei 1:10, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi, de un tânăr, de 21 de ani, despre o posibilă agresiune, în Şeitin. Din sesizarea acestuia, a reieşit că ar fi postat un videoclip pe o reţea de socializare, iar alte persoane l-ar fi acuzat de săvârşirea unei agresiuni. În cadrul postării, un minor ar fi fost obligat să se dezbrace şi ar fi fost umilit de alţi 3 tineri. Poliţiştii Secţiei 2 Rurală Pecica s-au sesizat din oficiu, despre săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a anunţat vineri, 23 octombrie, IPJ Arad.

Anchetatorii i-au identificat pe ceilalți trei participanți, cu vârste de 16 și 17 ani. În urma cercetărilor, încadrarea juridică a fost schimbată, iar polițiștii au continuat ancheta pentru lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private.

Cei trei minori şi tânărul de 21 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie analizate și alte măsuri preventive.

Între timp, după începerea anchetei, la Secția 1 Vlaicu s-a prezentat şi o femeie care a reclamat cazul, după ce a văzut agresiunea într-o postare de tip story, publicată pe contul de socializare al tânărului de 21 de ani.

Delincvenţa juvenilă, un fenomen scăpat de sub control

Cazul din Arad vine după mai multe incidente grave petrecute în ultimele zile. Pe 19 octombrie, la o școală din Bistrița, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Pe 21 octombrie, în județul Argeș, o femeie a fost reținută după ce a agresat doi elevi. O zi mai târziu, un adolescent de 15 ani din Pitești a atacat doi colegi cu o macetă, în toaleta liceului în care învață, fiind ulterior reținut.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
O femeie din Bulgaria a fost convinsă de falși polițiști să lase 45.000 de euro lângă niște tomberoane din Craiova. Cum au păcălit-o
stirileprotv.ro
image
Cristela Georgescu, mesaj după anunțul că Georgescu rămâne închis: „A plâns toată dimineața...”
gandul.ro
image
ANALIZĂ. Jeffrey Sachs, declarație fără precedent despre Ucraina: „Europa nu o apără, o distruge”
mediafax.ro
image
Vincent Kompany, de urgență la spital după ce a leșinat la antrenamentul lui Bayern Munchen! A fost chemat chiar și un elicopter pentru a-l transporta
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut. Reacția fostului ministru al Justiției
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Ce a făcut prim-ministrul Luca Niculescu în momentul în care l-a văzut pe Gigi Becali
digisport.ro
image
Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu. Ce spune văduva artistului
click.ro
image
Scara care arată ca un evantai uriaș și pare că sfidează gravitația. Construcția spectaculoasă inaugurată la Shanghai
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai folosit cod PIN pentru cardurile bancare. Experţii recomandă schimbarea lui imediată
observatornews.ro
image
Ea este Diana Barbu, asistenta SMURD care a murit la doar 34 de ani. Care este cauza decesului
cancan.ro
image
Marele proces al pensiilor de la CCR. Pensionar: „Avem șanse de câștig”. Cum se poate schimba Legea pensiilor
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Ce se schimbă în școli după recentele cazuri de violență. Măsurile anunțate și noua lege pregătită pentru învățământ
playtech.ro
image
Florinel Coman la FCSB? Superagentul Pastorello a dezvăluit totul. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine e cel mai bogat ministru din Cabinetul PSD-Luca Niculescu. Bărbatul cu bijuterii de 40.000 de euro. Ce averi au declarat pesediștii și independenții
ziare.com
image
Cum arată lucrările la stadionul de 100.000.000€ din România care ar trebui să fie gata în 2028
digisport.ro
image
Horoscop sâmbătă, 24 octombrie 2026. Balanțele trebuie să evite relațiile secrete, iar Gemenii au parte de romantism
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată apartamentul de lux al lui Emily Burghelea! Influencerița are o locuință imensă, mobilată cu lucruri scumpe. Se bucură și de o priveliște superbă GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune privind impozitele pe locuințe. Cât vor plăti românii
mediaflux.ro
image
Un campion olimpic a dezvăluit motivul pentru care înotătorii gustă apa înainte de a plonja în bazin: „Acesta este semnalul”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie
click.ro
image
Theo Rose, revoltată de întrebarea primită în aeroport: „Știe băiatul tău că are mamă?”. Ce nu mai tolerează vedeta
click.ro
image
Brândușa Socaciu, reacție după declarațiile Marinei Almășan despre moartea lui Victor Socaciu. Ce spune văduva artistului
click.ro
Împărăteasa Teodora jucată de Sarah Bernhardt, profimedia 0383875627 jpg
Împărăteasa care se dezbrăca pentru bărbați înainte să urce pe tron! Spectacolele ei erotice i-au scandalizat până și pe cronicarii vremii
okmagazine.ro
Louise de Kéroualle foto Profimedia jpg
„De-abia dacă apuca să se îmbrace...” „Baby Face”, amanta regelui care se plictisea ușor și pretindea să i se ofere tot timpul plăcere
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce religie are Alina Laufer: „Am îmbrățișat această schimbare din toată inima”
image
Topul vedetelor cu cele mai sexy picioare din România, la peste 50 de ani! Secretele frumuseții, ce pun în farfurie

OK! Magazine

image
Franțuzoaica perversă nu se sătura niciodată de sex! Era amanta regelui, care o poreclise sugestiv