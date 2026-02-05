search
Joi, 5 Februarie 2026
Un primar este obligat să poarte brățară electronică după acuzații grave de violență: „Au fost agresate, legate, lovite, lăsate fără telefoane”

Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, va purta brățară electronică și nu are voie să se apropie de iubita sa și de fiica acesteia, după ce judecătorii au admis solicitarea de protecție formulată de cele două femei. Edilul este cercetat pentru violență domestică, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Primarul din Mitocu Dragomirnei, obligat să poarte brățară electronică FOTO: Arhivă
Primarul din Mitocu Dragomirnei, obligat să poarte brățară electronică FOTO: Arhivă

Primarul comunei sucevene Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este obligat, printr-o decizie a instanței, să poarte o brățară electronică de monitorizare și să păstreze distanța față de iubita sa și fiica acesteia. Măsura a fost dispusă după ce cele două femei au reclamat la Poliție că ar fi fost agresate și sechestrate de edil.

Ancheta este desfășurată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în urma plângerilor depuse de Alina Stanciu și Maria Pînzaru, mamă și fiică.

Avocatul victimelor: „Au fost sechestrate o noapte întreagă”

Avocatul Ionel Andrișan, care le reprezintă pe cele două femei, a declarat că acestea ar fi fost ținute cu forța în locuință, agresate fizic și lipsite de orice posibilitate de a cere ajutor.

„Vorbim despre două femei care au fost agresate, legate, lovite, puse în imposibilitatea de a părăsi imobilul, lăsate fără telefoane, sechestrate o noapte întreagă. Vorbim despre o situaţie care ar fi putut degenera foarte uşor în ceva tragic. Ordinul de protecţie emis de Judecătoria Suceava confirmă pe deplin aceste susţineri. Plângerea penală formulată a adus în faţa organelor de poliţie nenumărate probe, cu înscrisuri, prin audierea unor martori, capturi video şi audio, care din punctul meu de vedere susţin pe deplin cele relatate de părţile vătămate”, a declarat avocatul Ionel Andrişan, potrivit News.ro.

Poliția: risc iminent pentru victime

Polițiștii suceveni au transmis că investighează fapte de violență domestică, lipsire de libertate în mod ilegal și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, imediat după primirea sesizării, s-a constatat existența unui risc iminent pentru cele două femei. În aceste condiții, au fost emise două ordine provizorii de protecție împotriva persoanei reclamate, un bărbat de 40 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei.

Totodată, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au pus în aplicare, cu celeritate, hotărârea instanței privind montarea brățării electronice de monitorizare asupra agresorului.

În cursul anchetei, oamenii legii au efectuat și două percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate mai multe bunuri, ce urmează să fie expertizate pentru obținerea de probe.

PSD Suceava a sesizat Comisia de Etică

În plan politic, Organizația Județeană PSD Suceava a anunțat că a sesizat Comisia de Etică a partidului în legătură cu situația primarului din Mitocu Dragomirnei, acuzat de violență în familie, lipsire de libertate și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Radu Reziuc urmează să fie audiat de membrii comisiei, iar sancțiunile luate în calcul pot ajunge până la excluderea din partid.

Suceava

