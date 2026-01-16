Un bărbat a tâlhărit o femeie care-și număra banii în gara din Arad și a lovit o alta, care a intervenit să o ajute. Agresorul, arestat

Un bărbat de 33 de ani din Pâncota a fost arestat preventiv după ce, pe 15 ianuarie 2026, a tâlhărit o femeie în sala de așteptare a gării din Arad și a lovit o altă femeie, care a intervenit pentru a-i sări în ajutor celei agresate.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, când victima se afla așezată pe o bancă și își număra banii, ceea ce a atras atenţia bărbatului, care s-a repezit la ea, a imobilizat-o ținând-o de brațe, i-a luat 800 de lei și apoi a trântit-o la pământ, provocându-i leziuni traumatice care au necesitat 2–3 zile de îngrijiri medicale.

În timp ce încerca să scape cu banii, bărbatul a fost confruntat de o altă femeie care a intervenit pentru a ajuta prima victimă, pe carel a lovit-o cu pumnul la nivelul feței, cauzându-i și acesteia leziuni traumatice care au necesitat 3-4 zile de îngrijiri medicale.

La scurt timp după incident, bărbatul a fost depistat pe strada Miron Costin din municipiul Arad și reținut iniţial pentru 24 de ore. Potrivit IPJ Arad, bărbatul este recidivist, fiind condamnat anterior pentru două infracțiuni de tâlhărie, dar și pentru o infracțiune de furt.

În cursul zilei de 16 ianuarie, el a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Parchetul de pe lângă Judecătoria, care a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile.