„Pedofilul din Obor”, abia ieșit din închisoare, a fost arestat din nou după ce a agresat mai mulți copii

Publicat:
Ultima actualizare:

Un brăilean de 44 de ani, cu multiple condamnări pentru agresiuni sexuale asupra minorilor, a fost arestat preventiv după ce a fost acuzat că a molestat cel puțin cinci copii de 10 ani în Chercea. Este a treia oară, din 2017 până acum, când, după eliberare din penitenciar, comite astfel de fapte.

Un bărbat a fost arestat după ce a fost acuzat că a molestat cel puțin cinci copii FOTO: Arhivă
Un bărbat a fost arestat după ce a fost acuzat că a molestat cel puțin cinci copii FOTO: Arhivă

Pe 16 decembrie, Augustel Dumitrel Șerban, cunoscut drept „pedofilul din Obor” a fost trimis în arest preventiv de judecători. Investigația a pornit după plângerea depusă de mama unuia dintre minorii vizați. Potrivit Poliției, individul ar fi molestat copiii pe 12 decembrie, în părculețul de joacă de pe strada Decebal din Chercea, vizavi de Gara CFR.

Mai mult, a doua zi, pe 13 decembrie, Șerban l-ar fi sunat pe videochat pe unul dintre minori și l-ar fi obligat să se dezbrace de la brâu în sus. După adunarea probelor, polițiștii de la Investigații Criminale l-au reținut pe 15 decembrie, iar instanța a dispus arestarea sa preventivă.

Nu este pregătit pentru a fi reintegrat în societate”

Augustel Dumitrel Șerban este un recidivist notoriu. Potrivit informațiilor obținute de debraila.ro, el a ieșit recent din închisoare, eliberat la termen.

În aprilie 2025, Tribunalul Brăila îi respinsese definitiv cererea de eliberare condiționată. În motivare, instanța a scris: „Persoana condamnată a persistat în comiterea aceluiaşi gen de infracţiuni, în concret infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale. (…) Deşi a mai fost liberat condiţionat anterior, acesta a persistat în comiterea de fapte antisociale. În aceste condiţii, Tribunalul apreciază că persoana contestatoare nu este îndreptată în totalitate şi nu este pregătită pentru a fi reintegrată în societate”.

Un șablon îngrozitor de recidivă

Istoria penală a lui Șerban arată un model alarmant: de fiecare dată când a ieșit pe porțile închisorii, a recidivat. În 2017, a fost eliberat condiționat după o condamnare pentru violul a doi minori. După doar câteva luni, în septembrie, a mângâiat un băiețel de 9 ani într-o zonă intimă, în Obor.

Apoi, în iunie 2019, eliberat din nou, a fost oprit în ultimul moment în timp ce încerca să violeze un copil de 8 ani, în Ciocârlia, fiind împiedicat de trecători. Acum, după ce a ispășit o condamnare de 6 ani pentru fapta din 2019, Augustel Dumitrel Șerban a lovit din nou, în același tipar criminal.

