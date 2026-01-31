Un primar din Suceava, acuzat că și-a agresat concubina și ar fi amenințat-o cu un pistol. Percheziții la cabana de vânătoare a edilului

Primarul din Mitocu Dragomirnei, Radu Reziuc, este căutat de polițiști după ce pe numele acestuia a fost formulată o acuzație de agresiune domestică.

În cursul zilei de joi, 29 ianuarie, acesta ar fi agresat-o pe concubina sa, o femeie din Siminicea cu care avea o relație de ceva vreme, dar și pe fiica femeii, în vârstă de 19 ani.

”După acest eveniment, cele două au plecat de la Dragomirna, acolo unde Radu Reziuc are o cabană, dar pe care a trecut-o pe numele concubinei”, scrie Monitorul de Suceava.

Vineri după-amiază, mama și fiica au mers la Poliția Salcea (Siminicea este pe raza de competență a Poliției Rurală Salcea) și au reclamat agresiunea, dar și faptul că Radu Reziuc, primarul PSD din Mitocu Dragomirnei, le-ar fi amenințat cu un pistol.

În baza acestei reclamații, polițiștii au obținut mandat de percheziție la cabana din Dragomirna și acum căută arma.

Căutări ale armei se fac și în iazul care există în curtea imobilului, iar pentru acest lucru s-a apelat la ajutorul celor de la ISU Suceava.

Deocamdată, Radu Reziuc nu a ajuns în custodia Poliției, iar cabana din Dragomirna a fost deschisă de mama primarului, la percheziții fiind prezent și un avocat care îl reprezintă pe Reziuc.