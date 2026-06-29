Pericol pe calea ferată: patru traverse au fost puse intenționat pe șine. Un mecanic a evitat în ultima clipă un posibil dezastru

Polițiștii din județul Suceava au deschis o anchetă penală după ce mai multe traverse din lemn au fost abandonate pe o linie de cale ferată, punând în pericol siguranța circulației feroviare. Incidentul a fost evitat datorită vigilenței mecanicului unui tren de călători, care a observat obstacolele la timp și a reușit să oprească fără incidente.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Ionuț Epureanu, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi au fost sesizați de mecanicul trenului Regio 5733, care circula pe ruta Suceava–Cacica, potrivit CFiR.ro.

Acesta a observat, la kilometrul feroviar 14+900, pe secția de cale ferată 513, patru traverse din lemn amplasate perpendicular în gabaritul căii ferate.

„Având în vedere că pe secția de cale ferată 513 sunt restricții de viteză, mecanicul de locomotivă a putut observa la timp traversele, evitând coliziunea cu acestea, fără a fi pusă în pericol siguranța călătorilor sau a altor persoane”, a transmis IPJ Suceava.

În urma incidentului, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere sau semnalizare falsă și continuă cercetările pentru identificarea persoanelor responsabile.

Reprezentanții Poliției atrag atenția că astfel de fapte pot avea consecințe extrem de grave, existând riscul producerii unor accidente feroviare cu victime. Totodată, aceștia reamintesc că legea sancționează asemenea infracțiuni cu pedepse cu închisoarea de la doi la șapte ani, precum și cu interzicerea exercitării unor drepturi.