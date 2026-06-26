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Video Cel mai înalt tren turistic din Europa, la 2.000 de metri altitudine: călătoria de pe marginea prăpastiei care îți taie respirația

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În inima Munților Pirinei francezi, un mic tren turistic a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții montane din Europa. Este vorba despre Artouste Train, considerat cea mai înaltă cale ferată turistică de pe continent, care urcă până la aproximativ 2.000 de metri altitudine și oferă priveliști impresionante. 

Tren în munții Pirinei la 2000 de metri altitudine
Trenul parcurge un drum spectaculos prin munții Pirinei Foto: Getty Images

Atracția, destinată în special iubitorilor de natură și senzații tari, nu este recomandată persoanelor cu teamă de înălțime. În schimb, pentru turiștii care caută peisaje panoramice spectaculoase, traseul promite o experiență de neuitat, cu imagini asupra vârfurilor dramatice, văilor adânci și satelor montane pitorești din regiunea Béarn, potrivit express.

Trenul este situat în Valea Ossau, iar accesul la punctul de îmbarcare se face exclusiv cu ajutorul unei telecabine. Călătoria durează aproximativ 15 minute și urcă până la stația de plecare a trenului, unde începe aventura feroviară propriu-zisă.

Traseul cu trenul durează aproximativ 55 de minute și se întinde pe circa 10 kilometri, oferind priveliști spectaculoase, inclusiv asupra Lacului Artouste, unul dintre punctele de atracție naturale ale zonei.

Compoziția trenului este formată din șase vagoane, fiecare având o capacitate de aproximativ 12 pasageri, ceea ce înseamnă un total de 72 de persoane pe cursă. 

Potrivit publicației citate, o particularitate a trenului este faptul că permite accesul animalelor de companie, însă acestea nu sunt admise pe traseele de drumeție din zonă.

Linia ferată a fost inaugurată în 1921, având inițial un scop strict industrial. Aceasta a fost construită pentru a sprijini lucrările la barajul Artouste, fiind utilizată pentru transportul materialelor de construcție în munți. Aproximativ 2.000 de muncitori au contribuit la realizarea infrastructurii, inclusiv a unui tunel de 318 metri săpat prin munte.

După finalizarea lucrărilor la baraj, linia ferată a fost păstrată și transformată, ulterior, într-o atracție turistică, devenind în timp una dintre cele mai căutate experiențe montane din Franța.

Biletele pot fi achiziționate de la Oficiul de Turism din Valea Ossau sau online.

Un bilet de tip „discovery”, care include atât urcarea cu telecabina, cât și călătoria dus-întors cu trenul, precum și o oprire de aproximativ o oră și 20 de minute în zonă, costă în jur de 28 de euro pentru adulți și 20 de euro pentru copii peste 4 ani.

Europa oferă mai multe călătorii spectaculose cu trenul, dar și trasee rutiere cu panorame de neuitat. 

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