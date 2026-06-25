Trenul metropolitan București - Ilfov, mai aproape de finanțare. Studiul de fezabilitate pentru prima etapă a fost finalizat

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a anunțat finalizarea studiului de fezabilitate pentru prima etapă a proiectului Trenului Metropolitan București - Ilfov, pe traseul prioritar Gara de Nord - Chitila - Scroviștea.

Potrivit asociației, documentația a obținut avizele necesare din partea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și avizele de mediu și avizul Jaspers. Proiectul urmează acum etapa aprobărilor finale înainte de depunerea pentru finanțare europeană.

13 puncte de îmbarcare și două stații noi

Prima etapă a proiectului prevede introducerea unui serviciu de tren metropolitan în 13 puncte de îmbarcare și debarcare, dintre care două vor fi construite de la zero: Chitila 2 și Buciumeni.

Conform TPBI, călătorii vor beneficia de trenuri electrice noi, integrare tarifară cu transportul public din regiunea București - Ilfov, stații modernizate, facilități de tip Park & Ride și conexiuni cu alte mijloace de transport.

Proiectul include, de asemenea, pasaje pietonale, peroane noi și măsuri pentru accesibilizarea stațiilor și trenurilor pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Patru milioane de călătorii pe an estimate din 2030

Pe traseul Gara de Nord - Chitila - Scroviștea, serviciul metropolitan este estimat să atragă aproximativ 4 milioane de călătorii anual începând cu anul 2030.

Potrivit studiului, numărul total de călătorii ar putea depăși 118 milioane pe durata celor 30 de ani de operare, ceea ce înseamnă aproximativ 14.000 de călătorii pe zi.

Reprezentanții TPBI susțin că transferul unei părți din traficul rutier către transportul feroviar ar putea contribui la reducerea aglomerației, a emisiilor poluante și a numărului de accidente rutiere.

Investiție de peste 300 de milioane de euro

Valoarea totală estimată a investiției depășește 1,5 miliarde de lei, cu TVA inclus, echivalentul a aproximativ 304 milioane de euro.

Lucrările sunt estimate să dureze 48 de luni și vor include modernizarea infrastructurii feroviare, electrificarea traseului, modernizarea instalațiilor de semnalizare și amenajarea stațiilor pentru accesul călătorilor.

„Trenul metropolitan Bucureşti - Ilfov este unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate ale regiunii noastre. Finalizarea Studiului de Fezabilitate şi obţinerea avizelor reprezintă un pas decisiv către un transport public modern, rapid şi curat, care va apropia Capitala de localităţile din nord-vest şi va schimba modul în care ne deplasăm zilnic”, a declarat Iosif Szentes, director al Direcţiei Dezvoltare Transport Feroviar din cadrul TPBI.