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Video Cel mai mare oraș din România fără transport feroviar. Cum arată gara istorică unde niciun tren nu a mai ajuns din 2018

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Niciun tren nu a mai ajuns în stația CFR din Hunedoara de peste opt ani, dar localnicii speră ca reactivarea combinatului siderurgic ar putea duce la redeschiderea traficului feroviar pe o cale ferată construită în 1884.

Stația CFR Hunedoara. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Gara din Hunedoara a rămas în conservare. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Din primăvara anului 2018, niciun tren de călători nu a mai ajuns în stația CFR din Hunedoara, cel mai mare oraș din România fără transport feroviar de călători.

Gara municipiului cu peste 50.000 de locuitori a intrat în conservare, împreună cu calea ferată Hunedoara – Simeria, care leagă, din 1884, orașul de la poalele Castelului Corvinilor de magistrala feroviară Arad – Alba Iulia, deschisă circulației în 1868 și aflată în prezent în proces de modernizare. Hunedoara este astfel cel mai mare oraș din România fără transport feroviar, circulația trenurilor fiind suspendată de opt ani, din cauza traficului redus. 

Calea ferată a fierului, construită în secolul al XIX-lea

Calea ferată Hunedoara – Simeria, cu un traseu de 16 kilometri, a fost inaugurată în mai 1884. Ea a fost construită pentru transportul călătorilor și al mărfurilor de la Uzinele de Fier ale Hunedoarei spre rutele feroviare existente atunci în Transilvania și Banat.

„La 25 ale lunii mai, orașul Hunedoara și împrejurimile sale se pregăteau pentru o întreită sărbătoare. La noile furnale fusese anunțată prima turnare și prima perforare, iar, în cele din urmă, urma inspecția oficială a căii ferate Piski–Hunedoara, aproape o deschidere preliminară. Nu numai din apropierea Hunedoarei, ci și din Deva și Orăștie au sosit trăsuri una după alta, aducând oaspeți dornici să vadă și să se distreze. Prima perforare a furnalelor a fost amânată, deoarece consilierul ministerial Kerpeli, care nu a mai putut ajunge din cauza stării sale de rău, lipsea. Inspecția oficială a căii ferate nu putea fi legată de festivități, astfel că, în afara sosirii și plecării primului tren, nu a fost nimic altceva de văzut. Cei care priveau însă spre viitor puteau să-și imagineze, lângă castelul cu trecutul său strălucit și glorios, coșurile înalte fumegând și trenurile dese, încărcate cu fier, trecând pe lângă ele, creând comerțul și prosperitatea acestei regiuni și aducând o viață plină de avânt în toate ramurile industriei și comerțului, aici unde, cu puțin timp înainte, doar vremurile demult apuse…”, informa, la 27 mai 1884, ziarul local „Hunyad”.

Traseul spre Simeria a stârnit controverse

De la 1 iunie 1884, calea ferată Hunedoara – Simeria a intrat în circuitul feroviar. Încă din vara aceluiași an, presa vremii amintea traseul neobișnuit al liniei, despre care considera că ar fi trebuit să lege direct orașul Hunedoara, capăt de linie, de orașul Deva, nu să ocolească prin Simeria.

„În ziua de 4 a lunii iulie am plecat din Deva spre Piski (Simeria), împreună cu L. Réthi și cu domnul dr. Arányi, profesor universitar pensionar. De acolo, pe acea cale ferată care — dacă orașul Deva ar fi fost puțin mai întreprinzător — ar fi trebuit să pornească direct din Deva, am ajuns la vechiul cuib al marii familii Hunyadi, la Hunedoara”, nota ziarul „Hunyad” în august 1884.

Stația CFR devenită „muzeu”

Trenurile au circulat pe traseul de pe Valea Cernei aproape neîntrerupt, chiar dacă programul și ruta lor au creat adesea nemulțumiri printre localnici și navetiști. Calea ferată a fost electrificată în a doua parte a secolului al XX-lea, când înregistra un număr maxim de călători, datorită combinatului siderurgic din Hunedoara.

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Imaginea 1/10: Gara din Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
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Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg

Tot atunci, ea a fost dublată de o altă linie, care lega Simeria de combinat și era folosită în principal de trenurile de marfă. Ultimul tren de călători a plecat din gara Hunedoarei în martie 2018. Stația CFR a intrat în conservare, iar gara construită în anii ’50 a fost pusă sub lacăt.

Peronul principal a fost acoperit treptat de un covor de iarbă crescută printre pavaje. În holul clădirii, vizitatorii găsesc frescele faimoase care împodobesc gara încă din anii construcției sale, redând, în stil realist-socialist, scene din viața comunității și a muncitorilor din oțelăriile Hunedoarei.

Combinatul ar putea readuce trenurile în Hunedoara

În vara anului 2025, Oțelăria și Laminorul fostului mare combinat siderurgic din Hunedoara mai păstrau puțin peste 500 de salariați și au produs ultimele tone de oțel din istoria uzinelor, începută și ea în vara anului 1884, odată cu deschiderea căii ferate. În toamna anului 2025, compania Mittal a anunțat închiderea uzinei de la Hunedoara și disponibilizarea salariaților săi.

Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Imaginea 1/17: Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (14) jpg
Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
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Gara din Hunedoara si calea ferata Hunedoara Simeria Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
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La începutul anului 2026, activele ArcelorMittal Hunedoara, întinse pe o suprafață de 250 de hectare, au fost vândute companiei UMB Steel S.R.L. pentru 12,5 milioane de euro. Noii proprietari au început defrișarea și igienizarea zecilor de hectare de teren viran care înconjoară vechile secții ale uzinelor, în așteptarea reactivării acestora, estimată pentru următorii doi ani.

În același timp, pe traseul căii ferate Simeria – Hunedoara au avut loc lucrări de curățenie, în eventualitatea redeschiderii traficului feroviar, cel puțin pentru marfă. La intrarea în Simeria, un segment al căii ferate a fost restaurat complet, pe traseul care traversează, printr-un pasaj nou, spectaculoasa magistrală feroviară Arad – Simeria.

Între timp, stația CFR din Hunedoara a rămas în conservare, iar mulți localnici continuă să aștepte redeschiderea traficului feroviar de călători.

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