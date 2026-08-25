A fost cutremur în Vrancea, marți dimineață. Seismul a fost resimțit și în București

Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 s-a produs marți dimineață în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur de 4,4 în Vrancea, marți dimineață. Foto: Shutterstock

Seismul a avut loc la ora 04:56:39, la o adâncime de 145,2 kilometri. Mișcarea telurică a fost suficient de puternică pentru a fi resimțită inclusiv în București.

Potrivit informațiilor INFP, epicentrul s-a aflat la aproximativ 57 de kilometri sud de Focșani, 57 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și 62 de kilometri sud de Buzău. Cutremurul s-a produs, de asemenea, la circa 65 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Datele centralizate pentru luna august arată că în România s-au produs până acum 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 4,3, potrivit informațiilor prezentate în sursa citată.

Cel mai puternic seism înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea de 4,5 și s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.