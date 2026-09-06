A fost cutremur în România, duminică dimineața. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs duminică dimineața, 6 septembrie 2026, în zona seismică Vrancea-Buzău, potrivit datelor transmise de Institutul Național pentru Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur în Vrancea Foto: Foto: Shutterstock

Seismul a avut loc la ora 07:04:18, ora locală a României, la o adâncime de 149,6 kilometri. INFP a încadrat cutremurul drept unul mediu, cu o intensitate de II.

Seismul a fost localizat la 54 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 de kilometri est de Brașov, 61 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri sud de Focșani și 75 de kilometri nord de Ploiești.

ISU București-Ilfov: Nu sunt apeluri la 112

La scurt timp după producerea seismului, reprezentanții ISU București-Ilfov au transmis un mesaj prin care au anunțat că sunt efectuate verificări pentru identificarea eventualelor consecințe.

„În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. Păstrați-vă calmul, pot urma replici ale cutremurului. În acest moment efectuăm recunoașteri în teren, pentru a identifica posibile consecințe”, a transmis ISU București-Ilfov.

Până la momentul transmiterii informării, nu au fost înregistrate apeluri la numărul de urgență 112 în urma seismului.

Zona Vrancea este una dintre cele mai active regiuni seismice din România, iar cutremurele produse aici pot fi resimțite pe o arie extinsă, în funcție de magnitudine și adâncimea la care se produc.