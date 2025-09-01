Un tânăr de 20 de ani a fost arestat după ce a constrâns o minoră să întrețină relații sexuale

Un tânăr a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, într-un dosar de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, în formă continuată, şi de viol săvârşit asupra unui minor, tot în formă continuată.

„La data de 27 iulie, organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Capitalei - Serviciul Agresiuni Sexuale au fost sesizate cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 20 de ani, ar fi constrâns o minoră, în vârstă de 15 ani, să întrețină, în mod repetat, relații sexuale în perioada iunie - iulie 2025”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie-iulie, prin exercitarea de acte de violență fizică şi amenințări, inculpatul, în vârstă de 20 de ani, a profitat de situația vădit vulnerabilă a victimei, cauzată de vârstă, a agresat-o sexual şi a întreținut cu persoana vătămată, minoră în vârstă de 15 ani, mai multe acte sexuale.

Pe 28 august, în baza probatoriului administrat în cauză, suspectul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore de către organele de cercetare penală din cadrul DGPMB - Serviciul Agresiuni Sexuale, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 4.

În cauză, cercetările sunt efectuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale din cadrul DGPMB, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.