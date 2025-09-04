Video Bărbat reținut în Gara de Nord după ce ar fi atins în zone intime o fată de 15 ani, cetățean elvețian

Un bărbat de 55 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Gara de Nord, București, după ce ar fi atins în zone intime o fată de 15 ani, cetățean elvețian.

„Ieri, 3 septembrie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au reținut un bărbat, în vârstă de 55 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, transmite IPJ București-Ilfov.

Potrivit surselor, polițiștii de la Transporturi Feroviare au observat fata, în timp ce plângea. Aceasta făcea parte dintr-un grup, iar la acel moment erau mai multe persoane care o însoțeau, printre care și un tânăr de 25 de ani, coordonatorul grupului.

Adolescenta le-a spus polițiștilor că un bărbat necunoscut a trecut pe lângă ea și a apucat-o de fese, după care a plecat.

Polițiștii l-au depistat imediat pe bărbatul indicat și l-au condus la sediul subunității.

Cazul a fost preluat de Serviciul Agresiuni Sexuale pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.